استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات طارق السعيد.. تريكة وشحاتة في القائمة

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 11:11

كتب : أحمد شاكر

طارق السعيد - استفتاء الأفضل في تاريخ مصر

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك طارق السعيد ظهير أيسر الزمالك الأهلي وأندرلخت البلجيكي ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمود الخطيب

3 -حسام حسن

4 - محمد أبو تريكة

5 - حسن شحاتة

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر طارق السعيد استفتاء الأفضل
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