بركات يكشف موقفه من تعيين إيهاب جلال مدربا للمنتخب.. وحقيقة الاستقالة من اتحاد الكرة

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 10:38

كتب : FilGoal

مران المنتخب - محمد بركات

أوضح محمد بركات عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة موقفه من تعيين إيهاب جلال في منصب المدير الفني لـ منتخب مصر.

وأثيرت بعض التقارير التي تشير لاعتراض محمد بركات وحازم إمام عضوي اتحاد الكرة على تعيين إيهاب جلال.

وقال محمد بركات: "أثير الكثير من اللغط حول موقفي من تعيين إيهاب جلال لمنصب المدير الفني لمنتخب مصر".

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وأضاف "قبل يوم الأحد الماضي التوجه كان استمرار كارلوس كيروش مع المنتخب وعقب اجتماع هذا اليوم توصلنا لقرار إنه لن يستمر، وحددنا يوم الثلاثاء لاختيار المدير الفني الجديد للمنتخب".

وأوضح "9 أعضاء في اتحاد الكرة كان لهم حق التصويت على اختيار الجهاز الفني سواء مصري أو أجنبي، اخترت أنا وخالد الدرندلي وحازم إمام تعيين مدير فني أجنبي لقيادة المنتخب والأغلبية رأت أن المدرب المصري الأصلح لقيادة المنتخب، وهنا انتهى الأمر واحترمنا رأي الأغلبية في الاتحاد".

وأكمل "بعد الاتفاق على المدرب المصري، كل الآراء كانت تميل لإيهاب جلال وهو الوحيد الذي كان موجودا في الصورة، والكل بلا استثناء وافق على تعيينه لأنه مدرب كبير، ومن حقه قيادة الفترة المقبلة وسبق ترشيح اسمه من قبل".

وأتم عن تقديم الاستقالة اعتراضا على القرار قائلا: "لم نعترض على إيهاب جلال، لعبت معه في الإسماعيلي وتعلمت منه الكثير والفترة المقبلة ستكون فرصة للتعلم منه من جديد".

وسيمتد تعاقد إيهاب جلال مع منتخب مصر لمدة عامين.

وأعلن تامر النحاس وكيل إيهاب جلال عدم وجود أي شرط جزائي في تعاقد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

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