مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 إبريل 2022.. دوري مصري وسلة الزمالك وأبطال إفريقيا

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 10:15

كتب : FilGoal

الزمالك - كرة سلة

ليلة رمضانية ساخنة تنتظرنا سواء محليا أو أوروبيا أو عربيا وحتى في كرة السلة.

FilGoal.com يقدم لكم مواعيد مباريات اليوم 15 أبريل 2022 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

تستمر الجولة 14 بلقاء غزل المحلة مع الجونة ويذاع على أون تايم سبورتس 2 في التاسعة والنصف.

وفي نفس التوقيت يلتقي سيراميكا كليوباترا مع فيوتشر على أون تايم سبورتس 1.

بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL

في الحادية عشر مساءً يلتقي الزمالك مع بترو دي لواندا الأنجولي في صالة حسن مصطفى في الجولة الثالثة من بطولة إفريقيا لكرة السلة.

وتذاع على قناة أون تايم سبورتس 3 والزمالك.

دوري أبطال إفريقيا

تستهل مباريات ربع النهائي بلقاء يجمع وفاق سطيف الجزائري مع الترجي التونسي في الحادية عشر مساءً وتذاع عبر بي إن سبورتس 3.

دوري أبطال آسيا

في السابعة والربع مساءً يلتقي الشارقة الإماراتي مع الريان القطري وتذاع عبر SSC 7 وبي إن سبورتس آسيا.

وفي العاشرة والربع يحل استقلال دوشنبة الطاجيكستاني ضيفا على الهلال وتذاع عبر SSC 7 وبي إن سبورتس آسيا.

الدوري الإيطالي

في السابعة مساءً يحل إنتر ضيفا على سبيزيا وتذاع عبر يوتيوب الدوري الإيطالي.

وعبر نفس القناة وفي التاسعة مساءً يلتقي ميلان مع جنوى لحساب الجولة 33.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل والقنوات الناقلةمن هنا

مواعيد مباريات اليوم
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مواعيد مباريات اليوم الجمعة 15 إبريل 2022.. دوري مصري وسلة الزمالك وأبطال إفريقيا ساعة | الدوري المصري
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