بمشاركة فريق في الجول.. ختام تصفيات ريد بل نيمار جونيورز 5 بالقاهرة

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 01:15

كتب : محمود صلاح

فريق في الجول في بطولة ريد بل نيمار جونيورز 5 بالقاهرة

اختتمت أمس الأربعاء، تصفيات محافظة القاهرة لبطولة ريد بل نيمار جونيورز 5.

وأقيمت البطولة في نادي Club S بمدينة الشيخ زايد، وبمشاركة عدد من الفرق من مختلف المحافظة، منهم فريق FilGoalers ممثلا عن فريق عمل في الجول.

وشهدت البطولة حضور لفيف من المشاهير والجماهير التي تواجدت لمؤازرة أصدقائهم.

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وكان هناك شروط خاصة للمشاركة في النسخة الحالية من مسابقة "ريد بل نيمار جونيورز فايف" أبرزها المشاركة من عمر 16 إلى 25 عاما ويسمح للجنسين بالمشاركة.

وتكون مدة المباراة 10 دقائق، وفي حالة تسجيل فريق هدفا يخسر الفريق الخصم أحد لاعبيه، وتنتهي المباراة بعد 10 دقائق أو حين يفقد أحد الفريقين جميع لاعبيه.

وستكون المرحلة الثانية من التصفيات بين أبطال جميع المحافظات، ليتسنى للفائز في النهاية السفر إلى قطر وقت كأس العالم، ومقابلة نيمار دا سيلفا نجم البرازيل.

ريد بل ريد بل جونيورز
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