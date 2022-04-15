مصدر من المصري يكشف لـ في الجول نهاية أزمة الشعباني.. وموقف مستحقات اللاعبين

انتهت أزمة التونسي معين الشعباني مدرب المصري بشأن مستحقاته المتأخرة، حيث عاد وواصل قيادته لتدريبات الفريق اليوم.

وعلم FilGoal.com أن الشعباني كان يستحق راتب شهر واحد متأخر، وأن مشكلة النادي البورسعيدي لم تكن في توفر السيولة المادية، بل في العملة الأجنبية.

وانقطع الشعباني عن تدريبات المصري في اليومين السابقين لحين حل الأزمة، التي بدأت بعدم وجود المبلغ اللازم بالدولار الأمريكي.

وبمجرد توافر المبلغ بالدولار اليوم انتهت المشكلة وعاد الشعباني لعمله بصورة طبيعية.

على الناحية الأخرى تظل الأزمة الأكبر هي المستحقات المتأخرة للاعبي المصري، حيث تتضارب الروايات في هذا الجانب.

جاء ذلك حيث ذكر مصدر من إدارة النادي أن اللاعبين لهم مستحقات 3 أشهر متأخرة فقط، وأن الجهود مستمرة لحل هذه المسألة، حيث تم منح اللاعبين مكافأة الفوز على الأهلي في الدوري المصري.

على الجانب الآخر أوضح مصدر من اللاعبين أنه بحلول المباراة الثانية ضد نهضة بركان المغربي في إياب ربع نهائي كأس الكونفدرالية المقرر لها الخامس والعشرين من أبريل الجاري، ستصل متأخرات اللاعبين إلى 4 أشهر، مما يزيد الأزمة تفاقما.