رد من رئيس برشلونة على أزمة حضور جمهور فرانفكورت في ملعب كامب نو: ما حدث عار

عار، هكذا وصف خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة ما حدث في ملعب كامب نو أمام فرانفكورت في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي بعد امتلاء الاستاد بجماهير الفريق الألماني وليس أصحاب الأرض.

وتحدث لابورتا عقب المباراة قائلا: "ما حدث عار ولا يمكن تكراره".

وأكمل "أشعر بالخجل لما حدث فهو أمر مهين".

وأردف "لدينا بعض المعلومات عن الموضوع وسنحاول علاجه وسنتخذ الإجراءات اللازمة".

وعن الهزيمة قال: "لم نستطع الفوز وعلينا تقبل الأمر رغم الحزن والغضب الذي يسيطر علينا".

وودع برشلونة الدوري الأوروبي بالهزيمة من فرانفكورت بثلاثة أهداف لهدفين في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وباع جمهور برشلونة ممن يحملون التذاكر الموسمية تذاكرهم في السوق السوداء ما نتج عنه حضور جماهير فرانفكورت بكثرة في الملعب بل وإطلاق صافرات الاستهجان على لاعبي الفريق الكتالوني أنفسهم أصحاب الأرض.