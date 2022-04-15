مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تاكيس وباتشيكو مرشحان لخلافة إيهاب جلال

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 00:49

كتب : بسام أبو بكر

تاكيس جونياس بيراميدز

ينافس تاكيس جونياس مدرب بيراميدز الأسبق نظيره السابق للزمالك جايمي باتشيكو في تدريب الفريق خلفا لإيهاب جلال.

وتحدث مصدر من بيراميدز لـFilGoal.com –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com قائلا: "يقترب تاكيس بقوة من العودة لقيادة الفريق".

واستدرك "يتنافس تاكيس مع باتشيكو على قيادة الفريق خلفا لإيهاب جلال".

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وواصل "حتى الآن لم نصل لاتفاق رسمي مع أي منهما وحتى اللحظة الحالية فإن تاكيس هو الأقرب للعودة".

وأتم المصدر حديثه "نركز الآن على مباراتي مازيمبي في ربع نهائي الكونفدرالية".

وأعلن اتحاد الكرة تعاقده مع إيهاب جلال ليقود منتخب مصر بعقد لمدة عامين خلفا لكارلوس كيروش.

وأكد جلال استمراره على رأس القيادة الفنية لبيراميدز في مواجهتي مازيمبي قبل تسلمه مهمة تدريب مصر رسميا.

وسبق لتاكيس جونياس تدريب بيراميدز وخاض معه 12 مباراة فاز خمس مرات وتعادل في ست لقاءات وهُزم مرة وحيدة وكل تلك المواجهات كانت في الدوري فقط.

أما باتشيكو فقاد الزمالك في ولايتين الأولى كانت في 2014، والثانية في 2021.

بيراميدز تاكيس باتشيكو
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