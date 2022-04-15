إصابة سائق الاتحاد السكندري بجلطة في القلب.. والفريق يغادر بسائق بديل

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 00:44

كتب : هاني العوضي

الاتحاد السكندري

شهدت مباراة الاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي حدثا مؤسفا في نهايتها، حيث أصيب سائق حافلة زعيم الثغر بجلطة في القلب.

وتم نقل السائق سريعا إلى أحد المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم، برفقة طبيب الفريق.

وبقي فريق الاتحاد السكندري في ملعب المباراة لقرابة ساعتين، في انتظار حضور السائق البديل.

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ووصل السائق لتتحرك حافلة الفريق الأخضر صوب الإسكندرية.

وأقيمت المباراة على ملعب بتروسبورت، ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر للدوري المصري الممتاز.

وانتهى اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وسجل ناصر منسي هدف التقدم لصالح البنك الأهلي في الدقيقة الخامسة، بينما تعادل إبراهيم حسن في الدقيقة 65.

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز العاشر بـ15 نقطة.

البنك الأهلي الاتحاد السكندري الدوري المصري
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