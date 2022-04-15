تشافي: توقعت امتلاء ملعبنا بمشجعينا ضد فرانفكورت ولكنه ليس كذلك.. وحسابيا نملك فرصة في الدوري

عبر تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة عن خيبة أمله مما حدث في ملعب كامب نو في مواجهة إنتراخت فرانكفورت بحضور كثيف لجماهير الخصم.

وودع برشلونة الدوري الأوروبي بالهزيمة من فرانفكورت بثلاثة أهداف لهدفين في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتحدث تشافي عقب المباراة قائلا: "كنت أتوقع ملعب كامب نو ممتلئا بحضور 70 ألف مشجع لبرشلونة لكن الوضع لم يكن كذلك".

وواصل "كان سوء تقدير والنادي يراجع الأمر، لقد بدا الأمر وكأنه نهائي بتقسيم الحضور الجماهيري، الكل في غرفة الملابس يريد أن يفهم ماذا حدث في المدرجات".

وباع جمهور برشلونة ممن يحملون التذاكر الموسمية تذاكرهم في السوق السوداء ما نتج عنه حضور جماهير فرانفكورت بكثرة في الملعب بل وإطلاق صافرات الاستهجان على لاعبي الفريق الكتالوني أنفسهم أصحاب الأرض.

وعن المباراة قال: "في كل مرة كانوا يصلوا إلى مرمانا كانوا يسجلون الأهداف ولم نركز على التحولات".

وشدد "علينا التفكير الآن في الدوري لأن الهدف الأساسي لنا الآن هو التأهل لدوري أبطال أوروبا".

وتابع "هذه ليلة لنتعلم منها وعلى الرغم من الإقصاء نحن على الطريق الصحيح".

وعن الدوري قال: "حسابيا مازال هناك فرصة، أعرف أن كل شيء الآن يبدو قاتما ولكن لدينا ثماني نهائيات أخرى وبدأنا التفكير في مباراة قادش المقبلة".

ويحتل برشلونة المركز الثاني في الدوري بـ60 نقطة بفارق 12 نقطة عن ريال مدريد المتصدر وللبلوجرانا لقاء أقل كذلك.