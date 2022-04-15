خالد جلال: التعادل كالخسارة.. وحذرت لاعبي البنك الأهلي من ميسي وإبراهيم حسن

أبدى خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي إحباطه من ضياع الفوز على الاتحاد السكندري، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 ضمن منافسات الأسبوع الرابع عشر من الدوري المصري الممتاز.

وقال جلال في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كنا نلعب منذ الدقيقة الأولى لأجل الفوز وسجلنا هدفا مبكرا، وكان من الممكن أن نسجل المزيد ولكننا افتقرنا للدقة".

وأضاف "قلت للاعبين بين الشوطين إن عليهم الحذر لأن المباراة لم تنتهِ بعد. الاتحاد فريق كبير وجماهير وغير جهازه الفني للتو".

وأوضح "كانت فرصنا أكثر وكان بمقدورنا الخروج بثلاث نقط من شأنها تغيير وضعنا في جدول ترتيب الدوري،ـ ولكن تلقينا الهدف من خطأ دفاعي".

وتابع خالد جلال "حذرت اللاعبين من إبراهيم حسن وأحمد عادل "ميسي". قلت لهم إن علينا إغلاق المنافذ على هذا الثنائي. كنا قريبين للغاية وأضعنا نقطتين".

واختتم "جازفت في النهاية لأني كان يهمني الفوز وليس التعادل. التعادل بالنسبة لي خسارة ولكن في النهاية كنا نواجه فريقا كبيرا مثل الاتحاد السكندري".

ويحتل البنك الأهلي المركز السابع بـ19 نقطة، بينما يحتل الاتحاد المركز العاشر بـ15 نقطة.