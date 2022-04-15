كرة سلة - سيدات سبورتنج يقتربن من الدوري بالفوز الثاني على الأهلي

حسمت سيدات سبورتنج اللقاء الثاني من سلسلة best of 5 في نهائي دوري السلة على حساب سيدات الأهلي بنتيجة 77-68، والتي أقيمت على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام مباريات نهائي دوري السلة للسيدات من سلسلة Best of 5، أي أن الفائز بـ 3 مباريات سيحصد اللقب.

بذلك يحقق فريق سبورتنج الفوز الثاني على التوالي، بعد الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 81-72.

وسيطرت سيدات سبورتنج على أحداث هذا اللقاء الأول، حيث أنهين الربع الأول بنتيجة 18-17، والربع الثاني بنتيجة 37-35، وفي الربع الثالث زاد الفارق ليصبح 61-51 لسبورتنج.

وفي الربع الرابع واصلت سيدات سبورتنج السيطرة وفزن بنتيجة 81-72.

واختتمت منافسات 3 بطولات من الموسم الحالي وهما السوبر المصري ودوري المرتبط وكأس مصر

وحصد سبورتنج لقب السوبر المصري بالإضافة للكأس بينما الأهلي فاز بدوري المرتبط.

وبذلك يحتاج فريق سيدات سبورتنج للفوز بمباراة واحدة من أجل حسم لقب الدوري.