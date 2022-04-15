كرة سلة - سيدات سبورتنج يقتربن من الدوري بالفوز الثاني على الأهلي

الجمعة، 15 أبريل 2022 - 00:11

كتب : FilGoal

سبورتنج × الأهلي - كرة السلة للسيدات

حسمت سيدات سبورتنج اللقاء الثاني من سلسلة best of 5 في نهائي دوري السلة على حساب سيدات الأهلي بنتيجة 77-68، والتي أقيمت على صالة الشباب والرياضة بمدينة 6 أكتوبر.

وتقام مباريات نهائي دوري السلة للسيدات من سلسلة Best of 5، أي أن الفائز بـ 3 مباريات سيحصد اللقب.

بذلك يحقق فريق سبورتنج الفوز الثاني على التوالي، بعد الفوز في اللقاء الأول بنتيجة 81-72.

أخبار متعلقة
سلة - الزمالك يعلن تخفيض سعر تذكرة مباريات بطولة إفريقيا BAL كرة سلة - الزمالك يكتسح كيب تاون تايجرز 101-76 في بطولة إفريقيا كرة سلة - المباراة الأولى لنهائي الدوري.. سيدات سبورتنج يتفوقن على الأهلي 81-72

وسيطرت سيدات سبورتنج على أحداث هذا اللقاء الأول، حيث أنهين الربع الأول بنتيجة 18-17، والربع الثاني بنتيجة 37-35، وفي الربع الثالث زاد الفارق ليصبح 61-51 لسبورتنج.

وفي الربع الرابع واصلت سيدات سبورتنج السيطرة وفزن بنتيجة 81-72.

واختتمت منافسات 3 بطولات من الموسم الحالي وهما السوبر المصري ودوري المرتبط وكأس مصر

وحصد سبورتنج لقب السوبر المصري بالإضافة للكأس بينما الأهلي فاز بدوري المرتبط.

وبذلك يحتاج فريق سيدات سبورتنج للفوز بمباراة واحدة من أجل حسم لقب الدوري.

كرة السلة الأهلي سبورتنج
نرشح لكم
تحقيق في الجول – أفضلية دائمة أو إقصاء فرد من أجل العدالة.. سيمينيا ومثيلاتها يريدن الركض بحرية سلة - الزمالك يعلن تخفيض سعر تذكرة مباريات بطولة إفريقيا BAL يد - تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي لدعم فريق الطائرة كرة يد - تقرير روماني: دينامو بوخارست يرغب في ضم علي زين كرة سلة - الزمالك يكتسح كيب تاون تايجرز 101-76 في بطولة إفريقيا كرة سلة - المباراة الأولى لنهائي الدوري.. سيدات سبورتنج يتفوقن على الأهلي 81-72 انتهت كرة سلة - الزمالك (101)-(76) كيب تاون تايجرز.. نهاية اللقاء
أخر الأخبار
بمشاركة فريق في الجول.. ختام تصفيات ريد بل نيمار جونيورز 5 بالقاهرة 2 ساعة | مصر
تحقيق في الجول – أفضلية دائمة أو إقصاء فرد من أجل العدالة.. سيمينيا ومثيلاتها يريدن الركض بحرية 2 ساعة | تقرير في الجول
مصدر من المصري يكشف لـ في الجول نهاية أزمة الشعباني.. وموقف مستحقات اللاعبين 2 ساعة | الدوري المصري
رد من رئيس برشلونة على أزمة حضور جمهور فرانفكورت في ملعب كامب نو: ما حدث عار 2 ساعة | أوروبا
مصدر من بيراميدز لـ في الجول: تاكيس وباتشيكو مرشحان لخلافة إيهاب جلال 3 ساعة | الدوري المصري
إصابة سائق الاتحاد السكندري بجلطة في القلب.. والفريق يغادر بسائق بديل 3 ساعة | الدوري المصري
تشافي: توقعت امتلاء ملعبنا بمشجعينا ضد فرانفكورت ولكنه ليس كذلك.. وحسابيا نملك فرصة في الدوري 3 ساعة | أوروبا
خالد جلال: التعادل كالخسارة.. وحذرت لاعبي البنك الأهلي من ميسي وإبراهيم حسن 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد