دوري المؤتمر الأوروبي - مورينيو يثأر من بودو جليمت.. روما يضرب موعدا مع ليستر

الخميس، 14 أبريل 2022 - 23:58

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - مدرب روما

سحق روما الإيطالي مضيفه بودو جليمت النرويجي بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل إلى نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي.

تقدم تامي أبراهام في الدقيقة 5، وأضاف نيكولو زانيولو الهدف الثاني في الدقيقة 23.

وفي الدقيقة 29 سجل زانيولو مجددا ثالث الأهداف، قبل أن يكمل الهاتريك في الدقيقة 49.

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بذلك يتأهل روما بقيادة جوزيه مورينيو لمواجهة ليستر سيتي الإنجليزي بقيادة برندان رودجرز في نصف النهائي.

وخسر روما ذهاب ربع النهائي أمام بودو جليمت بهدفين مقابل هدف وحيد، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-2.

الثأر لم يكن من خسارة الذهاب، بل من خسارة دور المجموعات الشهيرة، حيث أسقط بودو جليمت ضيفه الإيطالي الأقوى بستة أهداف مقابل هدف وحيد.

على الجانب الآخر تمكن ليستر سيتي من اجتياز أيندهوفن الهولندي بهدفين مقابل هدف وحيد، بعد التعادل السلبي ذهابا.

على الجانب الآخر تغلب فينورد الهولندي على مضيفه سلافيا براج التشيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

تقدم سيريل ديسيرز في الدقيقة الثانية، وتعادل إبراهيم تراوري في الدقيقة 14، فيما عاود ديسيرز التقدم في الدقيقة 59، وأسدل لويس سينيستيرا الستار في الدقيقة 78.

بذلك يتأهل فينورد بمجموع المباراتين 6-4، بعد التعادل ذهابا 3-3.

ويلتقي فينورد في نصف النهائي مع مارسيليا الفرنسي، الذي هزم باوك اليوناني إيابا بهدف نظيف سجله ديميتري باييه في الدقيقة 34، ليمر بمجموع المباراتين 3-1.

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