يوم التعادلات في الدوري.. و3 ضربات جزاء في لقاء المقاولون والمقاصة

الخميس، 14 أبريل 2022 - 23:53

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - مصر للمقاصة

أقيمت اليوم الخميس ثلاث مباريات في الدوري المصري ضمن منافسات الجولة 14 وكلها انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

البنك الأهلي X الاتحاد السكندري

والبداية في ملعب بتروسبورت إذ تعادل البنك الأهلي مع الاتحاد السكندري.

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افتتح ناصر منسي أهداف المباراة للبنك الأهلي في الدقيقة السادسة برأسية بعد متابعته عرضية من ركلة حرة من عاصم صلاح.

وألغي هدف للاتحاد سجله سعيد سيمبوري في الدقيقة 19 بداعي التسلل.

وأدرك الاتحاد التعادل عن طريق إبراهيم حسن في الدقيقة 65 بعدما راوغ محمد دبش وتخلص من رقابة عاصم صلاح وسدد في الشباك.

المقاولون العرب X مصر للمقاصة

وفي ملعب المقاولون تعادل أصحاب الأرض مع ضيفهم مصر للمقاصة في مباراة شهدت الكثير من الأحداث المثيرة.

افتتح محمد مجدي حارس مصر للمقاصة أهداف المباراة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 42 بعد خطأ فادح منه في إبعاد الكرة فتداخل معه مامادو نياس الذي استخلص منه الكرة.

وبينما كان حارس المقاصة يحاول إبعاد الكرة سكنت شباكه.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع أدرك إسلام زيادة التعادل للمقاصة بتسديدة صاروخية من على حدود منطقة الجزاء.

وشهدت المباراة احتساب ثلاث ركلات جزاء لصالح المقاصة كلهم على مدافع المقاولون محمود عزت.

ولكن تدخلت تقنية الفيديو وألغت ركلتي منهما لعدم صحتهما.

أما ركلة الجزاء الثالثة فأهدرها كريم حلاوة بعد تصدي أحمد العربي حارس مرمى المقاولون له.

طلائع الجيش X إنبي

وفي ملعب جهاز الرياضة العسكري تعادل أصحاب الأرض طلائع الجيش مع إنبي.

افتتح دينوبيتر جودي أهداف المباراة لصالح إنبي في الدقيقة 26 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك محمد جابر التعادل لطلائع الجيش من محمد جابر بتسديدة من داخل منطقة الجزاء كذلك.

بتلك النتائج، وصل رصيد البنك الأهلي إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز السابع من 14 مباراة خاضها.

أما الاتحاد السكندري فوصل للنقطة 15 في المركز العاشر من 14 مباراة خاضها.

ووصل رصيد المقاولون إلى 12 نقطة يحتل بهم المركز الـ15 من 14 مباراة خاضها.

أما مصر للمقاصة فوصل للنقطة العاشرة في المركز الـ16 وهو أول مراكز الهبوط ومن 14 مباراة خاضها كذلك.

فيما وصل طلائع الجيش للنقطة 15 يحتل بهم المركز الـ11 بعدما خاض كل مبارياته.

أما إنبي فوصل للنقطة 16 في المركز التاسع وخاض كل مبارياته كذلك.

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