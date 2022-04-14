الدوري الأوروبي - وست هام يقهر ليون بثلاثية ويطير لنصف النهائي.. ولايببزيج ينهي مغامرة أتالانتا

الخميس، 14 أبريل 2022 - 23:36

كتب : FilGoal

ديكلان رايس - وست هام ضد ليون

بعد نصف قرن من الغياب وبالتحديد منذ 46 عاد وست هام إلى نصف نهائي بطولة أوروبية بعدما أقصى ليون من ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وفاز وست هام اليوم الخميس على منافسه ليون في ملعب جروباما في فرنسا بثلاثة أهداف دون رد.

وكانت مباراة الذهاب في إنجلترا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

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وضرب وست هام بذلك موعدا مع إنتراخت فرانكفورت في نصف النهائي الذي فجر مفاجأة كبرى بإقصاء برشلونة بالفوز عليه في كامب نو بثلاثة أهداف لهدفين.

وفي فرنسا، افتتح كريج داوسون أهداف وست هام في الدقيقة 38.

وأضاف ديكلان رايس الهدف الثاني للمطارق في الدقيقة 44.

وأتم جارود بوين ثلاثية الفريق الإنجليزي بهدف في الدقيقة 48.

وأصبح ذلك التأهل لوست هام هو الأول له منذ عام 1976، حينما بلغ نهائي كأس الكؤوس الأوروبية آنذاك.

وسيتفائل وست هام بمواجهة فرانكفورت إذ أنه في نصف نهائي البطولة المذكورة فاز عليه بأربعة أهداف لثلاثة وتأهل للنهائي لكنه خسره ضد أندرلخت البلجيكي.

أتالانتا X لايبزيج

وفي ملعب جيويس خسر أتالانتا التأهل بعد هزيمته من ضيفه لايبزيج بهدفين دون رد.

افتتح كريستوفر نكونكو أهداف المباراة في الدقيقة 18.

وأضاف اللاعب الفرنسي الهدف الثاني له ولفريقه من ركلة جزاء في الدقيقة 88.

وكانت مباراة الذهاب في ألمانيا انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

رينجرز X سبورتنج براجا

وفي اسكتلندا في ملعب ايبروكس فاز رينجرز على منافسه سبورتنج براجا بثلاثة أهداف لهدف ليتأهل لنصف النهائي بعد مباراة عصيبة امتدت لشوطين إضافيين وشهدت حالتي طرد.

افتتح جو أريبو أهداف المباراة لرينجرز في الدقيقة الثانية.

وأضاف جيمس تافيرنير الهدف الثاني للفريق الاسكتلندي في الدقيقة 44 من ركلة جزاء.

وأدرك براجا التعادل في الدقيقة 83 عن طريق ديفيد كارمو.

وفي الدقيقة 101 سجل كيمار روفي هدفا ثالثا لرينجرز والانتصار.

وشهدت المباراة إلغاء هدف لرينجرز جاء من كيمار روفي في الدقيقة الخامسة لكن تم إلغائه بداعي التسلل وعقب العودة لتقنية الفيديو.

كما تم طرد تومرينا لاعب براجا مباشرة في الدقيقة 42 بعد تدخله بقوة على لاعب رينجرز.

وفي الدقيقة 105 حصل ليوري ميديروس لاعب براجا على بطاقة صفراء ثانية وخرج مطرودا.

وبذلك سيواجه رينجرز منافسه لايبزيج في نصف النهائي.

وست هام ليون الدوري الأوروبي رينجرز
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