ريمونتادا لم تكتمل.. فرانكفورت ينهي رحلة برشلونة في ليلة اختراق كامب نو

سحق أينتراخت فرانكفورت الألماني مضيفه برشلونة الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما على ملعب كامب نو في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

سجل ثلاثية فرانكفورت فيليب كوستيتش "هدفين" في الدقيقتين 4 و67، ورافاييل بوري في الدقيقة 36.

الفوز قاد فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد أن انتهى الذهاب بالتعادل 1-1.

بذلك تنتهي سلسلة برشلونة بلا هزيمة في جميع المسابقات بعد أن استمرت لـ 15 مباراة.

تشكيل برشلونة - دي يونج على مقاعد البدلاء.. أوباميانج يقود الهجوم ضد فرانكفورت 🔵🔴 pic.twitter.com/L7JsfjCtlh — FilGoal (@FilGoal) April 14, 2022

انقلاب جماهيري

ظهر على الملعب أن جماهير أينتراخت فرانكفورت تملك عددا كبيرا، ولها الصوت الأعلى في كامب نو على عكس العادة.

ما حدث قبل المباراة هو أن الكثير من جماهير برشلونة ممن يحملون الاشتراكات السنوية، قد باعوا تذاكرهم في السوق السوداء وقام جمهور النادي الألماني بشرائها كلها.

أصبح كامب نو يمتلء عن آخره بجماهير ترتدي زي فرانفكورت الأبيض بل وأطلقوا صافرات الاستهجان على لاعبي برشلونة أثناء إحمائهم وكذلك على الحارس مارك أندريه تير شتيجن قبل المباراة.

وقام جمهور فرانفكورت بوضع ملصقات على صور لاعبي برشلونة المتواجدة حول الملعب.

وعلق نادي فرانفكورت عبر موقع "تويتر" على الواقعة قائلا: "من يهتم لقاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض (التي لم تعد موجودة) وأنت تخوض المباراتين على ملعبك؟".

بداية مؤلمة

وكأن احتساب ثلاث ركلات جزاء ضد برشلونة في المباراة السابقة أمام ليفانتي لم يكن كافيا، احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح فرانكفورت في الدقيقة الثالثة بعد سحب إريك جارسيا لخصمه رافاييل بوري أرضا داخل المنطقة.

في الدقيقة الرابعة سجل فيليب كوستيتش الهدف الأول من هذه الركلة، فحاول بيير إيميريك أوباميانج الرد برأسية مرت فوق العارضة في الدقيقة 10.

وفي الدقيقة 18 حاول رونالد أراوخو بتسديدة من متابعة ولكن تصدى لها الحارس كيفن تراب.

عاود فرانكفورت التهديد في الدقيقة 35 باختراق وتسديدة من أنسجار كناوف ولكن بين يدي الحارس مارك أندريه تير شتيجن.

الهدف الثاني لم يتأخر، إذ أطلق رافاييل بوري تسديدة قوية للغاية في الدقيقة 37 من خارج المنطقة سكنت شباك البلوجرانا.

رصاصة الرحمة

مع بداية الشوط الثاني اضطر تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة لسحب بيدري المصاب وإشراك فرينكي دي يونج.

وأهدر أوباميانج فرصة تقليص الفارق مرة أخرى في الدقيقة 48 بعد عرضية من ديمبيلي، ليفشل الجابوني في تحويل الكرة إلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 58 استدعت غرفة الفيديو حكم اللقاء لمراجعة ركلة جزاء محتملة لبرشلونة إثر لمسة يد، ولكنه قرر عدم احتسابها في النهاية.

وفي الدقيقة 61 دفع تشافي بالثنائي سيرجينو ديست وأداما تراوري بدلا من أوسكار مينجويزا وبيير إيميريك أوباميانج.

الهدف الثالث أتى في الدقيقة 68 بتسديدة قوية من فيليب كوستيتش من جهة اليسار، لتنتهي حظوظ الفريق الكتالوني عمليا.

دقائق النار

واصل تشافي تبديلاته بإشراك لوك دي يونج بدلا من إريك جارسيا في الدقيقة 70، ثم ممفيس ديباي بدلا من فيران توريس في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 84 سجل سيرجيو بوسكيتس بعد أن وصلته كرة أراوخو ليودعها في المرمى الخالي، ولكن تم إلغاء الهدف بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.

وبتسديدة من خارج المنطقة غير قابلة للإلغاء هذه المرة، سجل بوسكيتس هدف برشلونة الوحيد في الدقيقة 91، لتتوالي محاولات أصحاب الأرض بلا طائل إلى نهاية المباراة.

وفي الدقيقة 99 تحصل برشلونة على ركلة جزاء، سجل منها ممفيس ديباي الهدف الثاني في الدقيقة 100، ولكن بعدها مباشرة أطلق الحكم صافرة النهاية.

بذلك يتأهل أينتراخت فرانكفورت إلى نصف نهائي الدوري الأوروبي بمجموع المباراتين 4-3، ليلاقي وست هام يونايتد الإنجليزي في نصف النهائي.

حقيقة

آخر مرة تأهل وست هام إلى نصف نهائي بطولة أوروبية، كان في كأس الكؤوس الأوروبي عام 1976.

بلغ وست هام النهائي آنذاك وخسره، فعلى حساب من تأهل؟ أينتراخت فرانكفورت.