تعديلات ثورية.. الاتحاد السعودي يعلن تغييرات في عدد الأجانب وفرق دوري محمد بن سلمان

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم عن تعديلات جديدة للوائح مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تشمل عدد فرق المسابقة، والأجانب المسموح بالتعاقد معهم.

وأصدر الاتحاد السعودي بيانا رسميا، أعلن فيه زيادة عدد فرق المسابقة إلى 18 فريقا بدلا من 16 فريق بداية من الموسم بعد المقبل 2023/2024.

وسيفعل الاتحاد السعودي النظام الجديد بـ هبوط فريقين فقط خلال الموسم المقبل 2022/2023 إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، مع صعود أربعة فرق إلى القسم الأول.

من جهة أخرى، أعلن الاتحاد السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح لكل فريق بالتعاقد معهم إلى ثمانية أجانب بداية من موسم 2023/2024 أيضا.

واشترط الاتحاد السعودي ضم 7 أجانب بحد أقصى لقائمة كل مباراة.

وتضمن بيان الاتحاد السعودي حزمة قرارات هامة أخرى، ومنها اعتماد نظام إلغاء أفضلية الهدف خارج الأرض خلال مباريات خروج المغلوب على المباراتين بداية من الموسم المقبل 2022/2023، على غرار نهائي كوبا ليبيرتادوريس ومباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

وأخيرا، أعلن الاتحاد السعودي بداية الاطلاع على العرض الفني لتنفيذ تقنية تكنولوجيا خط المرمى، وتقنية الكشف التلقائي عن مصيدة التسلل، مع البدء في تنفيذ البنية التحتية اللازمة لإدخال التقنيات الجديدة في الملاعب.

الاتحاد السعودي اعتمد كذلك مواعيد بداية موسم 2022/2023 وجدول مباريات الموسم.

نتائج اجتماع مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم. ⬇️ pic.twitter.com/G2DE9QCGNt — الاتحاد السعودي لكرة القدم (@saudiFF) April 14, 2022

ويحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي للموسم الجاري حتى الآن برصيد 60 نقطة من 25 مباراة، وبفارق 11 نقطة عن الهلال صاحب المركز الثاني، والذي يملك مباراتين مؤجلتين.