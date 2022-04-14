فيضان أبيض داخل كامب نو.. جمهور برشلونة يتسبب في حدث لا يتكرر كثيرا

يواجه برشلونة منافسه فرانفكورت الألماني مساء اليوم الخميس في ملعبه كامب نو في إياب ربع نهائي الدوري الأوربي.

لكن يبدو أن الملعب أصبح ملكا لجماهير فرانكفورت والسبب هو جماهير برشلونة.

كيف؟

قبل المباراة باع الكثير من جماهير برشلونة ممن يحملون الاشتراكات السنوية تذاكرهم في السوق السوداء وقام جمهور النادي الألماني بشرائها كلها.

والنتيجة؟

أصبح كامب نو يمتلء عن آخره بجماهير ترتدي زي فرانفكورت الأبيض بل وأطلقوا صافرات الاستهجان على لاعبي برشلونة أثناء إحمائهم وكذلك على الحارس مارك أندريه تير شتيجن قبل المباراة.

وقام جمهور فرانفكورت بوضع ملصقات على صور لاعبي برشلونة المتواجدة حول الملعب.

وعلق نادي فرانفكورت عبر موقع "تويتر" على الواقعة قائلا: "من يهتم لقاعدة أفضلية الهدف خارج الأرض (التي لم تعد موجودة) وأنت تخوض المباراتين على ملعبك؟".

حتى أن أليكس بيتناتيل الصحفي بموقع "دياريو جول" الإسباني علق على الأمر قائلا بأنه لم ير ملعب كامب نو في حياته بمثل ما يحدث اليوم.

وكانت مباراة الذهاب انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.