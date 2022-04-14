انتهت – البنك الأهلي (1)-(1) الاتحاد.. المقاولون (1)-(1) المقاصة.. الجيش (1)-(1) إنبي.. نهاية المباريات بالتعادل

الخميس، 14 أبريل 2022 - 21:21

كتب : FilGoal

الاتحاد السكندري

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباريات الجولة الـ14 من الدوري المصري.

البنك الأهلي VS الاتحاد السكندري (1-1)

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

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ق. 65 جوووول التعااادل للاتحاد عن طريق إبراهيم حسن. توغل بشكل رائع وراوغ المداعفين ثم سدد بيسراه على يسار الزنفلي.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 19 تقنية الفيديو تلغي الهدف للتسلل.

ق. 18 جووول التعااادل بنفس الطريقة. كرة ثابتة قابلها سعيدو سيمبوريه برأسية في المرمى الزنفلي.

ق. 5 جووول أووول.. كرة ثابتة قابلها ناصر منسي برأسية رائعة في مرمى عبد المنصف.

بداية المباراة

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المقاولون العرب VS مصر للمقاصة (1-1)

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق. 95 جوووول التعااادل القاااتل عن طريق إسلام زيادة بتصويبة رااائعة.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 42 جووول أووول للمقاولون. خطأ قاتل من الحارس محمد مجدي في ابعاد الكرة فتداخل معه مامادو نياس واستخلص الكرة فحاول محمد مجدي إبعاد الكرة من أمام أقدام الأخير ولكنه أسكن الكرة مرماه بالخطأ.

ق. 25 أوووه كريم حلاوة يهدر ركلة الجزاء وأحمد العربي يتألق ويتصدى لها.

ق. 23 ركلة جزاااء لمصر للمقاصة بعد لمسة يد متعمدة على محمود عزت.

بداية المباراة

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طلائع الجيش VS إنبي (1-1)

نهاية المباراة بالتعادل 1-1

ق. 91 أوووه تصويبة رائعة من أحمد سمير على الطائر بيمناه تصطدم بالقائم الأيسر.

ق. 89 جوووول التعااادل. عرضية من البديل رجب عمران ومحمد جابر يسجلها في المرمى الخالي مسجلا التعادل.

ق. 82 محمود جاد يتألق على ثلاث مرات أمام مهاجمي طلائع الجيش.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 47 أوووه رأسية من محمد علي الجويني من داخل الست ياردات ومحمود جاد يتألق ويتصدى لها.

ق. 26 جووول أووول لـ إنبي عن طريق دينو بيتر. عرضية من الجهة اليسرى نزل لها دينو بيتر جودي وسجلها من الوضع منزلقا في المرمى.

بداية المباراة

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الدوري المصري الاتحاد السكندري مصر للمقاصة البنك الأهلي المقاولون العرب
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