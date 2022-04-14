دوري المؤتمر – ليستر يصعق أيندهوفن في 10 دقائق ويطير لنصف نهائي تاريخي
الخميس، 14 أبريل 2022 - 21:04
كتب : FilGoal
كتب ليستر سيتي التاريخ بتأهله لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعدما صعق أيندهوفن الهولندي وفاز عليه بهدفين لهدف اليوم الخميس.
وحل ليستر ضيفا على أيندهوفن في ملعب فيليبس لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر بعد التعادل ذهابا في إنجلترا سلبيا بدون أهداف.
افتتح ايران زاهافي أهداف المباراة لليستر في الدقيقة 27.
وفي الدقيقة 77 أدرك جيمس ماديسون التعادل لليستر، وبدا أن المباراة سوف تستمر لشوطين إضافيين.
لكن في الدقيقة 88 سجل ريكاردو بيريرا هدفا قاتلا ليخطف به التأهل لليستر.
وسيكون ذلك الظهور في نصف النهائي هو الأول لليستر في تاريخه في أي بطولة أوروبية على الإطلاق.
وينتظر ليستر ملاقاة الفائز من روما الإيطالي وبودو جليمت النرويجي.
وكان بودو جليمت فاز في لقاء الذهاب في النرويج بهدفين لهدف.
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