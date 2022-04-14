دوري المؤتمر – ليستر يصعق أيندهوفن في 10 دقائق ويطير لنصف نهائي تاريخي

الخميس، 14 أبريل 2022 - 21:04

كتب : FilGoal

جيمس ماديسون - ليستر سيتي

كتب ليستر سيتي التاريخ بتأهله لنصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي بعدما صعق أيندهوفن الهولندي وفاز عليه بهدفين لهدف اليوم الخميس.

وحل ليستر ضيفا على أيندهوفن في ملعب فيليبس لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري المؤتمر بعد التعادل ذهابا في إنجلترا سلبيا بدون أهداف.

افتتح ايران زاهافي أهداف المباراة لليستر في الدقيقة 27.

أخبار متعلقة
قائد ليفربول يحذر لاعبيه: فياريال هزم يوفنتوس وبايرن.. وعليكم بذل قصارى جهدكم ضده مانشستر يونايتد يتحرك خطوة في ملف تطوير أولد ترافورد إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

وفي الدقيقة 77 أدرك جيمس ماديسون التعادل لليستر، وبدا أن المباراة سوف تستمر لشوطين إضافيين.

لكن في الدقيقة 88 سجل ريكاردو بيريرا هدفا قاتلا ليخطف به التأهل لليستر.

وسيكون ذلك الظهور في نصف النهائي هو الأول لليستر في تاريخه في أي بطولة أوروبية على الإطلاق.

وينتظر ليستر ملاقاة الفائز من روما الإيطالي وبودو جليمت النرويجي.

وكان بودو جليمت فاز في لقاء الذهاب في النرويج بهدفين لهدف.

ليستر سيتي أيندهوفن دوري المؤتمر الأوروبي
نرشح لكم
فيضان أبيض داخل كامب نو.. جمهور برشلونة يتسبب في حدث لا يتكرر كثيرا مباشر الدوري الأوروبي - برشلونة (0) - (2) أينتراخت فرانكفورت.. صاروخ في الشباك تشكيل برشلونة - دي يونج على مقاعد البدلاء.. أوباميانج يقود الهجوم ضد فرانكفورت دايلي ميل: أسبوعان يفصلان هالاند عن حسم قرار ناديه الجديد جوارديولا يعلق على "أزمة كبرى" بعد إصابتي دي بروين ووكر قبل مواجهة ليفربول موندو ديبورتيفو: يويفا سيجري تحقيقا شاملا عقب أحداث الممر بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي وفاة فريدي رينكون لاعب ريال مدريد ومنتخب كولومبيا السابق قطع الطريق على ميلان وإنتر؟ ساسولو يجدد عقد سكاماكا حتى 2026
أخر الأخبار
فيضان أبيض داخل كامب نو.. جمهور برشلونة يتسبب في حدث لا يتكرر كثيرا 14 دقيقة | أوروبا
مباشر – البنك الأهلي (1)-(0) الاتحاد.. المقاولون (0)-(0) المقاصة.. الجيش (0)-(0) إنبي.. جووول أوول 18 دقيقة | الدوري المصري
دوري المؤتمر – ليستر يصعق أيندهوفن في 10 دقائق ويطير لنصف نهائي تاريخي 35 دقيقة | أوروبا
قائد ليفربول يحذر لاعبيه: فياريال هزم يوفنتوس وبايرن.. وعليكم بذل قصارى جهدكم ضده 36 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
التشكيل – شبانة أساسي مع الاتحاد ومنسي يقود هجوم البنك الأهلي 42 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الدوري – زولا وسمير يقودان طلائع الجيش.. وإيبوكا مهاجم وحيد لـ إنبي 49 دقيقة | الدوري المصري
مانشستر يونايتد يتحرك خطوة في ملف تطوير أولد ترافورد 52 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري الأوروبي - برشلونة (0) - (2) أينتراخت فرانكفورت.. صاروخ في الشباك ساعة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد