قائد ليفربول يحذر لاعبيه: فياريال هزم يوفنتوس وبايرن.. وعليكم بذل قصارى جهدكم ضده

الخميس، 14 أبريل 2022 - 21:03

كتب : FilGoal

ليفربول - ميلان - هندرسون

حذر جوردن هندرسون قائد لفربول فريقه من خطورة مواجهة فياريال في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، مشددا على أن التأهل إلى نهائي البطولة لن يتحقق بسهولة.

وضرب ليفربول موعدا في نصف نهائي دوري الأبطال مع فياريال الإسباني، بعد عبور عقبة بنفيكا بالفوز 6-4 في مجموع المباراتين.

وقال هندرسون في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد هزموا يوفنتوس وبايرن ميونيخ وهما فريقان جيدان للغاية".

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وأضاف "فياريال فريق جيد جدا. ستكون مواجهة صعبة للغاية في كلتا المباراتين".

فياريال عبر يوفنتوس في دور الـ16 بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين، ثم تخطى عقبة بايرن في ربع النهائي بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين.

وشدد هندرسون في رسالة لفريقه "نحن بحاجة إلى أن نكون جاهزين بنسبة 100%، ونبذل قصارى جهدنا من أجل أن نتمكن من الوصول إلى النهائي".

وعن التعادل 3-3 مع بنفيكا على ملعب أنفيلد، أوضح "نشعر بخيبة أمل بسبب الأهداف التي استقبلناها، لكننا سعداء بالتأهل لنصف النهائي".

وأتم "لا يزال هناك الكثير من الأشياء التي يمكننا أن نكون أفضل فيها، ولكن بشكل عام، كنا نعلم أنها ستكون مباراة صعبة".

ويقام لقاء الذهاب بين ليفربول وفياريال في أنفيلد يوم الأربعاء 28 أبريل.

فيما يقام الإياب في ملعب لاسيراميكا يوم الثلاثاء التالي.

ليفربول فياريال جوردن هندرسون
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