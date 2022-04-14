تشكيل الدوري – زولا وسمير يقودان طلائع الجيش.. وإيبوكا مهاجم وحيد لـ إنبي

أعلن طارق العشري وحلمي طولان مدربي طلائع الجيش وإنبي تشكيلي فريقيهما في المباراة التي ستجمع بينهما مساء اليوم الخميس.

ويستضيف طلائع الجيش منافسه إنبي في ملعب جهاز الرياضة العسكري في الجولة 14 من الدوري المصري.

وجاء تشكيل طلائع الجيش كالتالي:

في حراسة المرمى: محمد بسام

في الدفاع: محمد ناصف- علي حمدي- مصطفى الزناري- محمد علي الجويني

في الوسط الدفاعي: عبد الرحمن أسامة "شيكا"- عمرو السيسي

في الوسط الهجومي: محمد الصباحي- أحمد عبد الرحمن "زولا"- أحمد سمير

في الهجوم: فيكتوري بنينيانجبا

اما تشكيل إنبي فجاء كالتالي:

في حراسة المرمى: محمود جاد

في الدفاع: خالد رضا- محمد إسماعيل حامد- إبراهيم يحيى- علي فوزي

في الوسط الدفاعي: مصطفى شلبي- مصطفى دويدار

في الوسط الهجومي: دينوبيتر جودي- أحمد العجوز- مؤمن راضي

في الهجوم: جون إيبوكا

ويحتل إنبي المركز التاسع بـ15 نقطة.

أما طلائع الجيش فيأتي في المركز الـ13 بـ14 نقطة.