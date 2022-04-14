الدرجة الثانية - عقوبات بالجملة.. إيقاف مدرب السكة الحديد 4 مباريات والفصل في نتيجة الألومنيوم والبداري

أعلنت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم عن قرارات جلستها رقم 25 اليوم -الثلاثاء- بشأن دوري الدرجة الثانية.

وجاءت القرارات كالتالي:

مباراة الألومنيوم × البداري التي أقيمت يوم الخميس الموافق 31/3/2022

احتساب نتيجة المباراة (2-0) لصالح نادي الألومنيوم وذلك لإنهاء الحكم المباراة في الدقيقة 23 من الشوط الأول لعدم اكتمال العدد القانوني لفريق البداري.

مباراة الإعلاميين × سوهاج التي أقيمت يوم الخميس الموافق 31/3/2022

- إيقاف إبراهيم سعيد محمد حسن لاعب نادي الإعلاميين مباراة واحدة وذلك للطرد لحصوله علي الإنذار الثاني في المباراة .

مباراة الداخلية × وادي دجلة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 31/3/2022

- إيقاف محمود طلعت عبدالواحد لاعب نادي الداخلية مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

مباراة الداخلية × وادي دجلة التي أقيمت يوم الخميس الموافق 31/3/2022

- إيقاف زلاتكور رنيجي مدرب حراس مرمي نادي وادي دجلة مباراتين، وذلك للطرد للاعتراض.

مباراة الإنتاج الحربي × السكة الحديد التي أقيمت يوم الخميس الموافق 31/3/2022

- إيقاف شريف شعبان مدير الكرة نادي الإنتاج الحربي مباراتين وذلك للطرد للاعتراض.

- إيقاف إسلام هاني حسن مدرب نادي السكة الحديد أربع مباريات وغرامة مالية قيمتها 2000 جنيها وذلك للطرد بسبب السلوك غير الرياضي تجاه الحكم.

مباراة كفر الشيخ × العاب دمنهور التي أقيمت يوم الخميس الموافق 31/3/2022

- إيقاف أحمد أمين صابر يوسف لاعب نادي كفر الشيخ مباراة واحدة وذلك للطرد لمنع فرصة محققة.

- توقيع غرامة مالية علي نادي كفر الشيخ قيمتها 10000 جنية " عشرة الاف جنيها" وذلك لقيام المنتمين لنادي كفر الشيخ بسب حكم المباراة .

مباراة المجد السكندري × شيكو التي أقيمت يوم الخميس الموافق 31/3/2022

- إيقاف أمير قيصر كريمي مساعد مدرب نادي المجد السكندري مباراة واحدة وغرامة مالية قيمتها 1000 جنيها وذلك للطرد بسبب الاعتراض علي قرارات الحكم.

- إيقاف مصطفي محمد ناصر مكي لاعب نادي المجد السكندري " مباراتين " و غرامة مالية قيمتها 2000 جنية " الفان جنيها " وذلك الطرد للعبة خطرة .

مباراة الصيد بالمحلة × الزرقا التي أقيمت يوم الخميس الموافق 31/3/2022

- إيقاف عبد الوهاب سعد الصوالحي مساعد مدرب نادي الصيد بالمحلة مباراتين وغرامة مالية قيمتها 2000 جنيها وذلك للطرد بسبب الاعتراض علي قرارات الحكم.