إصابة لاعب ريال مدريد بفيروس كورونا

أعلن نادي ريال مدريد يوم الخميس إصابة لاعبه داني سيبايوس بفيروس كورونا.

وأوضح ريال مدريد في بيان أن الفحوصات الطبية التي خضع لها سيبايوس خلال الساعات القليلة الماضية أظهرت إيجابية عينته.

سيبايوس جلس على مقاعد بدلاء ريال مدريد في مباراته الأخيرة أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يشارك في الدقائق الخمسة الأخيرة من اللقاء.

البالغ من العمر 25 عاما شارك في 11 مباراة فقط هذا الموسم.

وغاب اللاعب الإسباني عن معظم فترات النصف الأول من الموسم الجاري بسبب إصابة قوية في الكاحل.

ويستعد ريال مدريد لملاقاة إشبيلية في قمة الجولة المقبلة من الدوري الإسباني يوم السبت.

الفريق الملكي يحتل صدارة الدوري الإسباني بفارق 12 نقطة عن برشلونة وإشبيلية.