انتهت في الدوري الأوروبي - برشلونة (2) - (3) أينتراخت فرانكفورت.. متأخرا للغاية

الخميس، 14 أبريل 2022 - 20:37

كتب : FilGoal

برشلونة × أينتراخت فرانكفورت

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة الإسباني وأينتراخت فرانكفورت الألماني في ربع نهائي الدوري الأوروبي.

وتقام المباراة على ملعب كامب نو، حيث انتهت مباراة الذهاب بالتعادل بهدف لكل فريق في ألمانيا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق 100 جووووووول في الرمق الأخير.. ممفيس ديباي يسجل من ركلة جزاء

ق 99 ركلة جزاء لصالح برشلونة

ق 93 طوفان متأخر.. أراوخو يتلقى تمريرة خطيرة ويسدد ولكن تصطدم بالدفاع

ق 91 جوووووووول سيرجيو بوسكيتس يقلص الفارق وهذه المرة لا يوجد تسلل.. تسديدة قوية من خارج المنطقة تسكن الشباك

ق 85 لا، ليس هدفا.. تقنية الفيديو تلغيه بداعي التسلل

ق 84 جوووووووول سيرجيو بوسكيتس يقلص الفارق.. كرة أروخو تصل إليه ليودعها المرمى الخالي

ق 80 ممفيس ديباي بدلا من فيران توريس

ق 70 لوك دي يونج بدلا من إريك جارسيا

ق 68 جووووووووول فيليب كوستيتش ينهيها بتسديدة قوية من اليسار تسكن يسار تير شتيجن.. زلزال يضرب كامب نو

ق 61 سيرجينو ديست وأداما تراوري بدلا من أوسكار مينجويزا وبيير إيميريك أوباميانج

ق 60 الحكم يقرر.. لا ضربة جزاء

ق 59 غرفة الفيديو تستدعي الحكم لمراجعة ركلة جزاء محتملة لصالح برشلونة

ق 58 جيسبر ليندستروم يسدد وتير شتيجن يتصدى

ق 48 عرضية خطيرة من ديمبيلي ولكن أوباميانج يفشل في توجيهها إلى المرمى الخالي لتصطدم بقدمه وتخرج من الملعب

ق 46 تحرك تشافي الأول.. فرينكي دي يونج بدلا من بيدري

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37 جووووووووووول قذيفة تسكن شباك تير شتيجن.. تسديدة قوية بقدم رافاييل بوري من خارج المنطقة تجتاز يد الحارس الألماني

ق 35 أنسجار كناوف يخترق ويسدد ولكن تير شتيجن يمسك بالكرة

ق 29 إنذار يتلقاه جافي ويعني غيابه عن ذهاب نصف النهائي إذا تأهل برشلونة

ق 18 رونالد أراوخو يسدد من متابعة ولكن الحارس كيفن تراب يتصدى إلى ركنية

ق 10 رأسية من بيير إيميريك أوباميانج تمر فوق العارضة

ق 4 جوووووووووووول الهدف الأول لفرانكفورت.. فيليب كوستيتش يرسل الكرة إلى شباك مارك أندريه تير شتيجن

ق 3 ركلة جزااااء مبكرة لفرانكفورت.. إريك جارسيا يسحب رافاييل بوري للأسفل داخل منطقة الجزاء

بداية المباراة

برشلونة إينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي
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