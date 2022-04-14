سلة - الزمالك يعلن تخفيض سعر تذكرة مباريات بطولة إفريقيا BAL

أعلن نادي الزمالك نجاحه في إقناع المسؤولين عن تنظيم بطولة إفريقيا لكرة السلة BAL التي يشارك فيها فريق السلة بتخفيض أسعار التذاكر.

وأفاد النادي عبر موقعه بأن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك وأحمد عادل عبدالفتاح رئيس قطاع كرة السلة، نجحا في إقناع المسؤولين بتخفيض قيمة تذكرة حضور مباريات البطولة الإفريقية من 70 جنيها إلى 40 جنيها.

وتوجه الثنائي بالشكر إلى أحمد عوض الله، المدير التنفيذي لبطولة إفريقيا لكرة السلة للأندية BAL والتي تقام تحت رعاية NBA بعد الاستجابة لطلب الزمالك.

وجاء تحرك أحمد مرتضى وأحمد عادل لتخفيض قيمة التذاكر من أجل زيادة الحضور الجماهيري للبطولة التي تقام على صالة حسن مصطفى خلال الفترة من 9 إلى 19 أبريل الجاري.

ويقع الزمالك في المجموعة الأولى والتي تسمى بـ "مجموعة النيل" وتستضيفها صالة حسن مصطفى في القاهرة.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط بالتساوي مع بترو أتليتكو الأنجولي بفارق النقاط، قبل المواجهة المقبلة بينهما.

وتضم المجموعة كل من: الزمالك – بترو لواندا الأنجولي – فاب الكاميروني – كوبرا سبورت الجنوب سوداني – إسبوار فوكاش الكونغولي – كيب تاون تايجرز الجنوب إفريقي.

وإليكم مباريات الزمالك المقبلة:

الجمعة 15 أبريل (الزمالك × بيترو لواندا) الساعة 10 مساء

السبت 16 أبريل (الزمالك × إسبوار فوكاش) الساعة 10 مساء

الثلاثاء 19 أبريل (الزمالك × فاب) الساعة 10 مساء