راحة للونش من تدريبات الزمالك.. وعودة أوناجم وسيسيه

الخميس، 14 أبريل 2022 - 19:55

كتب : إبراهيم رمضان

محمود حمدي الونش - الزمالك × بترو أتلتيكو

منح الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا، راحة لمحمود حمدي "الونش" مدافع الفريق من تدريبات يوم الخميس، في ظل الاستعداد لمواجهة الاتحاد السكندري.

ويخضع اللاعب لبرنامج تأهيلي وعلاجي خلال الفترة الحالية في ظل معاناته من إصابة في الركبة، ويسعى الجهاز الطبي لتجهيز الونش للمشاركة في التدريبات الجماعية في أقرب وقت.

وغاب محمود حمدي "الونش" عن الزمالك في المباراة الأخيرة أمام فاركو في الجولة 14 من مسابقة الدوري بسبب الإصابة في الركبة.

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فيما شارك الإيفواري رزاق سيسيه والمغربي محمد أوناجم ثنائي الفريق في التدريبات الجماعية يوم الخميس.

وكان الثنائي خاض تدريبات تأهيلية يوم الأربعاء بالجري حول الملعب بجانب أداء تدريبات خاصة بالكرة، في إطار البرنامج الموضوع لهما لتجهيزهما للفترة المقبلة.

كما قرر الجهاز الفني للفريق منح كل اللاعبين راحة سلبية من التدريبات الجماعية يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يستأنف الفريق الأبيض تدريباته السبت، على ملعب النادي بميت عقبة.

ويستعد فريق الزمالك للقاء الاتحاد السكندري المقرر له يوم الثلاثاء المقبل في الجولة 15 من الدوري المصري.

الزمالك محمود حمدي "الونش" محمد أوناجم رزاق سيسيه
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