ليفربول يعلن وفاة أحد مشجعيه بمباراة بنفيكا

كشف نادي ليفربول يوم الخميس وفاة أحد مشجعيه قبل مباراة النادي ضد بنفيكا في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء.

ليفربول استضاف بنفيكا في إياب ربع نهائي دوري الأبطال وتعادل معه 3-3 على ملعب أنفيلد.

وأفاد ليفربول في بيان: "مع الأسف الشديد يمكننا أن نؤكد أن مشجعا أصيب بالمرض قبل مباراة الليلة الماضية ضد بنفيكا قد رحل عن عالمنا".

وأضاف البيان "تعازينا القلبية لأسرة المشجع وكل من على علاقه به".

وأكمل البيان "نود أن نشكر خدمات الطوارئ على جهودهم البطولية في تقديم الرعاية العاجلة، وتقديرنا لكل الأطباء والممرضين في المنطقة المجاورة للحادث على مساعدتهم".

وعبر ليفربول إلى نصف النهائي بالفوز 6-4 في مجموع المباراتين.

فقد فاز في الذهاب بنتيجة 3-1 على ملعب النور بالبرتغال.

وضرب ليفربول موعدا في نصف النهائي مع فياريال الإسباني.

ويقام لقاء الذهاب في أنفيلد يوم الأربعاء 28 أبريل.

فيما يقام الإياب في ملعب لاسيراميكا يوم الثلاثاء التالي.

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