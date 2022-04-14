تشكيل برشلونة - دي يونج على مقاعد البدلاء.. أوباميانج يقود الهجوم ضد فرانكفورت

الخميس، 14 أبريل 2022 - 19:53

كتب : FilGoal

أينتراخت فرانكفورت × برشلونة

أعلن تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة الإسباني عن تشكيل فريقه لمواجهة أينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي على ملعب كامب نو.

ويغيب جيرارد بيكيه نجم دفاع الفريق الكتالوني بداعي الإصابة، لينضم إلى قائمة إصابات برشلونة التي تضم أنسو فاتي وصامويل أومتيتي وسيرجيو روبرتو.

أيضا يغيب الظهير الخضرم داني ألفيش، كونه غير مقيد في قائمة برشلونة لخوض الدوري الأوروبي.

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وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: مارك أندريه تير شتيجن

خط الدفاع: أوسكار مينجويزا - رونالدو أراوخو - إريك جارسيا - جوردي ألبا

خط الوسط: جافي - سيرجيو بوسكيتس - بيدري جونزاليس

خط الهجوم: عثمان ديمبيلي - بيير إيميريك أوباميانج - فيران توريس

البدلاء: نيتو - أرناو تيناس - كليمون لونجليه - سيرجينو ديست - أليخاندرو بالدي - نيكو جونزاليس - فرينكي دي يونج - أداما تراوري - ممفيس ديباي - لوك دي يونج - مارتن برايثوايت

يذكر أن مباراة الذهاب انتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

وسجل أنسجار كناوف هدف فرانكفورت الأول في الدقيقة 48، بينما تعادل فيران توريس في الدقيقة 66.

برشلونة إينتراخت فرانكفورت الدوري الأوروبي
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