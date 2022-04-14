يد - تعرف على مجموعتي الأهلي والزمالك في البطولة الإفريقية

أسفرت قرعة بطولة كأس الكؤوس الإفريقية لكرة اليد عن وقوع الزمالك والأهلي في مجموعتين مختلفتين.

وتقام البطولة في النيجر الشهر المقبل.

وضمت المجموعة الأولي، الأهلي المصري وفاب الكاميروني وسايمن الكونغولي ودون بوسكو الإيفواري وكيركوس الإثيوبي.

فيما ضمت المجموعة الثانية، الزمالك المصري وجي إس كي الكونغولي وفانز الكاميروني وكانو بيلارز النيجيري وفلاورز البنيني ونيامي بطل النيجر.

ومن المقرر أن تقام البطولة في الفترة من 8 إلى 20 من شهر مايو المقبل في النيجر.

قبل أسبوعين، حصد الزمالك لقب دوري المحترفين لكرة اليد موسم 2021-22 للمرة الـ 19 في تاريخه بالفوز على الأهلي بنتيجة علي صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وحصد الزمالك لقب الدوري للمرة الرابعة على التوالي والـ 19 في تاريخه، فيما كان آخر لقب للأهلي منذ 2018.

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فيما توج نادي سبورتنج بطلا لكأس مصر لكرة اليد لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك، قبل أيام.