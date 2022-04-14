مدافع سيتي: السيطرة على الأعصاب كانت مفتاح النجاح أمام أتليتكو مدريد

الخميس، 14 أبريل 2022 - 17:58

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - كوكي

يرى جون ستونز مدافع مانشستر سيتي أن السيطرة على أعصاب اللاعبين كانت مفتاح نجاح الفريق السماوي أمام أتليتكو مدريد.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي بعدما تخطى أتليتكو مدريد بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

وقال ستونز في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أعتقد أننا لعبنا بشكل مذهل ضد فريق شرس في المباراتين".

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وأضاف "أنا فخور جدا باللاعبين لأننا سيطرنا على أعصابنا في ظل هذه الأجواء، حيث كان من السهل جدا الانجرار إلى أمور أخرى".

وأكمل "لقد كانت ليلة صعبة من كل النواحي، أعتقد أننا دافعنا وسيطرنا على أعصابنا على مدار المباراتين بشكل رائع".

وواصل الدولي الإنجليزي "كان للاعبين الذين دخلوا من على مقاعد البدلاء تأثير مذهل، وهذا هو السبب في نجاح هذا الفريق".

وأتم "كل شخص يلعب دوره في المباريات الكبيرة، وكل لاعب على أتم الاستعداد عندما يُطلب منه المشاركة".

ووقعت مشادات حامية بين لاعبي أتليتكو مدريد ومانشستر سيتي أثناء وعقب نهاية مباراتهما في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا والتي أسفرت عن تأهل الفريق الإنجليزي للدور التالي.

وذكرت القناة التابعة لراديو "مونت كارلو" الفرنسية أن المشادة التي وقعت بين اللاعبين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة امتدت إلى ممر الملعب.

وأشارت القناة إلى أنه وقعت مشادة بين ستيفن سافيتش لاعب أتليتكو ونظيره من مانشستر سيتي جاك جريليش.

The players could be seen brawling in the tunnel

وبعدها وقعت مشادة أخرى بين سيمي فرسالجيكو لاعب أتليتكو ونظيره من سيتي أيمريك لابورتي.

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

RMC Sport

وكانت مباراة الذهاب فاز فيها سيتي بهدف دون رد سجله كيفن دي بروين.

ويضرب مانشستر سيتي موعدا مع ريال مدريد في نصف النهائي بعدما تأهل الأخير على حساب تشيلسي الثلاثاء.

جون ستونز مانشستر سيتي أتليتكو مدريد
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