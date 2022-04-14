تقرير: زوجة لاعب أرجنتيني تتقدم بدعوى قضائية ضده بسبب محاولته دهسها بالسيارة

الخميس، 14 أبريل 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

إدواردو سالفيو - بوكا جونيورز

تقدمت ماجوي أرافينا الزوجة السابقة لـ إدواردو سالفيو لاعب بوكا جونيورز الأرجنتيني الحالي وأتليتكو مدريد وبنفيكا السابق بدعوى قضائية ضده صُنفت بـ "إصابات في سياق العنف ضد المرأة".

والتقطت الكاميرات سيارة اللاعب الأرجنتيني وهي تحاول دهس زوجته السابقة قبل الرحيل.

وأشار تقرير الشرطة إلى أن قوات الشرطة كانت موجودة في مكان الحادث بعد أن علمت أن سالفيو قد دهس أرافينا ثم هرب بعد ذلك.

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وتم علاجها بواسطة سيارة إسعاف من نظام الرعاية الطبية الطارئة بعد تأثير الحادث على أطرافها السفلية.

وبحسب موقع "dobleamarilla" فأن ماجوي أرافينا اقتربت من منزل اللاعب حيث يقيم في بويرتو ماديرو، وعند وصولها رأت سالفيو داخل سيارته برفقة امرأة.

وبحسب شهادتها وقفت أمام السيارة ومن ثم تحرك سالفيو بالسيارة ودهسها، وهرب من مكان الحادث.

وأوضح التقرير أنها عانت من "صدمة انثناء في الطرف الأيمن السفلي".

ولن يحضر سالفيو لتدريبات بوكا جونيورز يوم الخميس، المقرر إجراؤها اليوم على ملعب إيزيزا.

وبحسب موقع "Ole" حتى الآن لم يتم إخطار اللاعب من قبل القاضي، ولكن بعد الاتصال بالادعاء، قرر الإدلاء بأقواله وتقديم الأدلة اللازمة في القضية.

بوكا جونيورز إدواردو سالفيو
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