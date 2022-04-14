تحديد موعد التذكرة الأوروبية الأخيرة نحو كأس العالم

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة مباراة نصف نهائي الملحق الأوروبي بين اسكتلندا وأوكرانيا يوم الأربعاء 1 يونيو على ملعب هامبدن بارك.

المباراة التي كانت مقررة في مارس الماضي تأجلت بسبب الغزو الروسي للأراضي الأوكرانية.

وحدد فيفا موعد الأول من يونيو للمباراة التي يتأهل منها الفائز لنهائي أحد المسارات الثلاثة للملحق الأوروبي.

وسيواجه الفائز منهما منتخب ويلز على تذكرة التأهل للمونديال في ملعب كارديف سيتي يوم الأحد الخامس من يونيو.

وكان المنتخب البرتغالي والمنتخب البولندي قد تأهلا من الملحق الأوروبي إلى كأس العالم.

سيلعب الفائز من مواجهة ويلز ضد (أوكرانيا أو اسكتلندا) ضمن المجموعة الثانية بكأس العالم.

ويتواجد الفائز رفقة إنجلترا وأمريكا وإيران في مجموعة واحدة.

باقي مجموعات المونديال جاءت على النحو التالي:

المجموعة الأولى: قطر- هولندا- السنغال- الإكوادور

المجموعة الثالثة: الأرجنتين- المكسيك- بولندا- السعودية

المجموعة الرابعة: فرنسا- الدنمارك- تونس- الفائز من ملحق الإمارات وأستراليا ضد بيرو

المجموعة الخامسة: إسبانيا- ألمانيا- اليابان- الفائز من الملحق بين كوستاريكا ونيوزيلندا

المجموعة السادسة: بلجيكا- كرواتيا- المغرب- كندا

المجموعة السابعة: البرازيل- سويسرا- صربيا- الكاميرون

المجموعة الثامنة: البرتغال- أوروجواي- كوريا الجنوبية- غانا