الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي لدعم فريق الطائرة

أعلن النادي الأهلي تعاقده مع اللاعب البرازيلي ماوريسيو بورجيس لتدعيم صفوف فريق كرة الطائرة رجال.

ووصل بورجيس إلى القاهرة، وتواجد في مقر النادي، حيث وقع على العقود تمهيدًا للمشاركة مع الفريق في المنافسات المتبقية في الموسم الجاري، حسب بيان الأهلي.

ومن المقرر أن يشارك اللاعب البرازيلي في مران فريق رجال طائرة الأهلي الذي يقام مساء الخميس على صالة الأمير عبدالله الفيصل بمقر النادي بالجزيرة.

ويستعد الفريق للمباريات المتبقية من مسابقة الدوري بالإضافة إلى خوض مباريات نهائي كأس مصر.

وذكر الأهلي في بيانه أنه اللاعب البرازيلي ماوريسيو بورجيس يملك سيرة ذاتية قوية وخلال مشواره حصد 12جائزة فردية جاءت على النحو التالي:

- أفضل لاعب مركز ٤ في كأس البرازيل موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.

- أفضل لاعب مركز ٤ في الدوري البرازيلي الممتاز موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.

- MVP الدوري البرازيلي الممتاز موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١.

- أفضل مركز ٤ في بطولة Copa libertadores ( دوري ابطال امريكا الجنوبية ) موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

- أفضل لاعب مركز ٤ في بطولة Carioca championship موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

- أفضل إرسال في بطولة Carioca Championship موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

- أفضل مستقبل إرسال في بطولة Hubert Wagner memorial ٢٠١٩.

- أفضل ضارب في بطولة Grand champions Cup عام ٢٠١٧.

- MVP في بطولة South American championship .

- أفضل مستقبل إرسال في الدوري العالمي للمنتخبات عام ٢٠١٧.

- MVP كأس العالم للشباب عام ٢٠٠٩.

- أفضل مستقبل إرسال في بطولة South American championship للشباب ٢٠٠٨.

وحقق ماوريسيو بورجيس في مسيرته الدولية 19 ميدالية مع منتخب البرازيل جاءت على النحو التالي:

- الميدالية الذهبية في أولمبياد ٢٠١٦ .

- الميدالية الذهبية في بطولة VNL ( دوري الأمم للمنتخبات ) ٢٠٢١.

- الميدالية الذهبية في كأس العالم للمنتخبات ٢٠١٩

- الميدالية الذهبية مرتين في بطولة Grand champions Cup ٢٠١٧/٢٠١٣ .

- الميدالية الذهبية في دورة ألعاب الأميركتين (الشمالية والجنوبية ) ٢٠١١.

- الميدالية الفضية في دورة ألعاب الأميركتين ( الشمالية والجنوبية ) ٢٠١٥.

- الميدالية الذهبية في الدوري العالمي للمنتخبات ٢٠١٠.

- الميدالية الذهبية في بطولة Hubert Wagner memorial 2019.

- الميدالية الفضية في الدوري العالمي ٤ مرات أعوام ٢٠١٣/٢٠١٤/٢٠١٦/٢٠١٧.

- الميدالية الذهبية في بطولة Pan american Cup ٢٠١٣.

- الميدالية الذهبية مرتين في بطولة South American championship أعوام ٢٠١٣/٢٠١٧.

- الميدالية الذهبية في كأس العالم للشباب ٢٠٠٩.

- الميدالية الذهبية في أمم أمريكا الجنوبية للناشئين ٢٠٠٦.

- الميدالية الفضية في بطولة أمم أمريكا الجنوبية للشباب ٢٠٠٨.

كما حقق ماوريسيو بورجيس 38 ميدالية مع الأندية التي لعب لها خلال مسيرته جاءت على النحو التالي:

- الميدالية الذهبية ٣ مرات في الدوري البرازيلي مواسم ٢٠٢٠/٢٠٢١ - ٢٠٠٦/٠٠٧ - ٢٠١١/٢٠١٢.

- الميدالية الذهبية ٥ مرات في بطولة Mineiro Championship اعوام ٢٠٠٦-٢٠٠٧-٢٠٠٨- ٢٠١٢-٢٠١٣.

- الميدالية الذهبية في بطولة Carioca Championship ٣ مرات اعوام ٢٠١٨/٢٠١٩/٢٠٢٠.

- الميدالية الذهبية في بطولة Trofeu Super volei ٢٠٢١.

- الميدالية الذهبية في بطولة السوبر البرازيلي موسم ٢٠٢٠/٢٠٢١

- الميدالية الذهبية في دوري ابطال امريكا الجنوبية موسم ٢٠١١/2012.

- الميدالية الفضية في كاس العالم للاندية موسم ٢٠١٢/٢٠١٣.

- الميدالية الفضية ٥ مرات في الدوري البرازيلي أعوام ٢٠٠٦-٢٠٠٨-٢٠٠٩-٢٠١٣-٢٠١٥.

- الميدالية الفضية في بطولة دوري أبطال أمريكا الجنوبية موسم ٢٠١٨/٢٠١٩

- الميدالية الفضية في الدوري التركي الممتاز ( أول مرة في تاريخ النادي التركي ) موسم ٢٠١٦/٢٠١٧.

- الميدالية الفضية مرتين في بطولة كأس البرازيل أعوام ٢٠٠٧-٢٠٢١.

- الميدالية الفضية مرتين في بطولة Paulista Championship أعوام ٢٠١٥/٢٠٢١.

- الميدالية الفضية ٣ مرات في بطولة mineiro championship اعوام ٢٠٠٩-٢٠١٠-٢٠١٤.

- الميدالية الفضية في السوبر التركي موسم ٢٠١٥/٢٠١٦.

- الميدالية الفضية في بطولة Cup of Siberia and Far East موسم٢٠١٤/٢٠١٥.

- الميدالية البرونزية في بطولة الدوري البرازيلي موسم ٢٠١٧/٢٠١٨.

- الميدالية البرونزية في بطولة دوري أبطال أمريكا الجنوبية موسم ٢٠١٣/٢٠١٤.

- الميدالية البرونزية في بطولة الدوري التركي موسم ٢٠١٥/٢٠١٦.

- الميدالية البرونزية في بطولة Copa libertadores موسم ٢٠١٩/٢٠٢٠.

- الميدالية البرونزية مرتين في كأس البرازيل اعوام ٢٠١٨-٢٠٢٠.

-الميدالية البرونزية في بطولة Paulista championship موسم ٢٠١٠/٢٠١١.