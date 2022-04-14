مباراة غيرت مسيرتي - حسين عبد اللطيف.. سجلت هدفا فاقتربت من المشاركة في مونديال 90

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك والمنيا ومنتخب مصر السابق عن مباراة غيرت مسيرته.

وقال حسين عبد اللطيف لـ FilGoal.com: "مباراة المنيا وجمهورية شبين في بطولة الدوري موسم 1988-89".

وأضاف "شاركت في هذا اللقاء وتألقت وأحرزت هدف الفوز".

وأكمل "في ذلك الوقت، محمود الجوهري –رحمه الله- أرسل فتحي مبروك لمتابعتي في اللقاء، وبالفعل انضممت بعدها للمنتخب في الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990".

وواصل "تواجدت مع المنتخب في كل المعسكرات الاستعدادية للقاء الجزائر المؤهل ولكني لم أشارك في هذا اللقاء".

وتابع "بعد انتهاء التصفيات والصعود لكأس العالم، تواجدت ضمن المجموعة المختارة من اللاعبين والمعسكرات التي استمرت لأكثر من 6 أشهر استعدادا للمونديال، ولكن لم اتواجد في القائمة النهائية المختارة".

وأوضح "كنت متواجدا رفقة بدر رجب وفوزي جمال، ولكن عند الاختيارات النهائية اختار الجوهري كل من: ثابت البطل وعادل عبد الرحمن وأسامة عرابي على حسابنا".

وأكمل "بالنسبة لي كانت نقله كبيرة لي أن اتواجد من المنيا في منتخب مصر بعد ربيع السيد وهشام عبد الرسول".

وأتم "بعد المونديال 90 أكثر من 6-7 سنوات مع الزمالك".

وسجل حسين عبد اللطيف 8 أهداف بقميص الزمالك في جميع المسابقات.

وتوج حسين عبد اللطيف رفقة الزمالك بلقب الدوري مرتين ولقب دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين.