مباراة غيرت مسيرتي - حسين عبد اللطيف.. سجلت هدفا فاقتربت من المشاركة في مونديال 90

الخميس، 14 أبريل 2022 - 15:46

كتب : إبراهيم رمضان إسلام أحمد

حسين عبد اللطيف - الزمالك

هدف أو تصدي أو تألق لافت للأنظار، لقطة واحدة في مباراة قد تكون السبب في تغيير مسيرة لاعب بشكل كامل.

FilGoal.com وسلسلة جديدة تحت عنوان "مباراة غيرت مسيرتي" يكشف خلالها نجوم الكرة المصرية لقطات كانت سببا في تغيير مسارهم.

واليوم يتحدث حسين عبد اللطيف لاعب الزمالك والمنيا ومنتخب مصر السابق عن مباراة غيرت مسيرته.

أخبار متعلقة
مباراة غيرت مسيرتي - حمادة طلبة.. أكثر من مجرد إنقاذ مباراة غيرت مسيرتي - محمد صبري.. من الناشئين لمباراة القمة والتسجيل أمام الأهلي مباراة غيرت مسيرتي - إيهاب المصري.. عندما قلت لمحمد عودة "أنت بتحلم" فسجلت هدفا مباراة غيرت مسيرتي - سعيد عبد العزيز.. تألقت أمام هذا الثلاثي فانضممت لـ الأهلي

وقال حسين عبد اللطيف لـ FilGoal.com: "مباراة المنيا وجمهورية شبين في بطولة الدوري موسم 1988-89".

وأضاف "شاركت في هذا اللقاء وتألقت وأحرزت هدف الفوز".

وأكمل "في ذلك الوقت، محمود الجوهري –رحمه الله- أرسل فتحي مبروك لمتابعتي في اللقاء، وبالفعل انضممت بعدها للمنتخب في الاستعدادات للتصفيات المؤهلة لكأس العالم 1990".

وواصل "تواجدت مع المنتخب في كل المعسكرات الاستعدادية للقاء الجزائر المؤهل ولكني لم أشارك في هذا اللقاء".

وتابع "بعد انتهاء التصفيات والصعود لكأس العالم، تواجدت ضمن المجموعة المختارة من اللاعبين والمعسكرات التي استمرت لأكثر من 6 أشهر استعدادا للمونديال، ولكن لم اتواجد في القائمة النهائية المختارة".

وأوضح "كنت متواجدا رفقة بدر رجب وفوزي جمال، ولكن عند الاختيارات النهائية اختار الجوهري كل من: ثابت البطل وعادل عبد الرحمن وأسامة عرابي على حسابنا".

وأكمل "بالنسبة لي كانت نقله كبيرة لي أن اتواجد من المنيا في منتخب مصر بعد ربيع السيد وهشام عبد الرسول".

وأتم "بعد المونديال 90 أكثر من 6-7 سنوات مع الزمالك".

وسجل حسين عبد اللطيف 8 أهداف بقميص الزمالك في جميع المسابقات.

وتوج حسين عبد اللطيف رفقة الزمالك بلقب الدوري مرتين ولقب دوري أبطال إفريقيا مرتين والسوبر الإفريقي مرتين.

مباراة غيرت مسيرتي حسين عبد اللطيف
نرشح لكم
مواعيد مباريات اليوم الخميس 14 إبريل 2022.. برشلونة والدوري المصري وظهور مصطفى فتحي عبد الفتاح: أفضل عدم الرد على بيان الأهلي.. ولا نرفض الحكام الأجانب البحراوي: سعيد بتنفيذ تعليمات المدرب حرفيا أمام الزمالك.. وجابر كامل: المباراة لم تكن صعبة مران الزمالك - استمرار تأهيل الونش وتقسمية مطولة من فيريرا رامي صبرى: نشعر بالحزن بعد عدم الفوز على الزمالك.. وألميدا أخبرنا بأفكار فيريرا اتحاد الكرة يشكر بيراميدز لتركه إيهاب جلال لتدريب المنتخب مؤتمر فيريرا: نعاني من ضغط المباريات.. وأزمة الأهداف لا علاقة لها باستاد القاهرة مؤتمر ألميدا: النقطة أمام الزمالك جيدة.. سعيد بمواجهة فيريرا ومعجب بـ طارق حامد
أخر الأخبار
كلوب: هذا سبب عدم إشراك صلاح كأساسي ضد بنفيكا 45 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: زوجة لاعب أرجنتيني تتقدم بدعوى قضائية ضده بسبب محاولته دهسها بالسيارة 49 دقيقة | أمريكا
تحديد موعد التذكرة الأوروبية الأخيرة نحو كأس العالم ساعة | تصفيات كأس العالم
الأهلي يتعاقد مع لاعب برازيلي لدعم فريق الطائرة ساعة | رياضات أخرى
مباراة غيرت مسيرتي - حسين عبد اللطيف.. سجلت هدفا فاقتربت من المشاركة في مونديال 90 ساعة | الدوري المصري
تقييم صلاح أمام بنفيكا من الصحف الإنجليزية ساعة | دوري أبطال أوروبا
بيرين مستمر مع يوفنتوس حتى 2025 ساعة | الدوري الإيطالي
تقرير مغربي: كاف يعاقب الرجاء قبل مواجهة الأهلي 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد