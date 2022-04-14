كرة يد - هشام نصر: المخالفات غير صحيحة.. وسأترشح لهذا المنصب في الزمالك

علق هشام نصر، رئيس اتحاد كرة اليد السابق على قرار إيقافه ومنعه من مزاولة أي نشاط يتعلق بكرة اليد لمدة عام.

وجاء القرار بحسب بيان اللجنة لارتكابهم مخالفة لمبادئ النزاهة والحوكمة الرشيدة بعد فتح ملفات تعود لـ عام 2017.

وقال هشام نصر في برنامج "الماتش" عبر قناة صدى البلد: "كل هذه المخالفات غير صحيحة بالمرة والكل يعلم ذلك".

وأضاف "تقدمت بشكوى للمحكمة الرياضية، بسبب قرار الاتحاد الدولي بشأن أزمة اختراق الفقاعة الطبية، وسندرس الطعن على قرارات الاتحاد الدولي أيضا ولدي جلسة استماع يوم 23 مايو المقبل".

وبسؤاله عن حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة الي، رد هشام نصر "لا توجد لدي أزمة شخصية معه كل ما يتردد شائعات".

وواصل "حسن مصطفى حضر الجمعية العمومية التي صدر خلالها بحقي عقوبة الإيقاف لمدة عام، وتم تغيير قوانين الاتحاد الدولي من موافقة لإخطار بلائحة الجمعية العمومية إلى موافقة مباشرة".

واستكمل "فعلت الكثير من أجل إطلاق اسم حسن مصطفى على مجمع صالات أكتوبر، تكريما لتاريخه ومكانته مع اللعبة سواء في مصر أو في العالم".

وأتم تصريحاته "في حالة فتح الانتخابات على منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، سيشرفني أن أتواجد فيها، وأن أخدم النادي وجماهيره العريقة".