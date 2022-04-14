جوارديولا يعلق على "أزمة كبرى" بعد إصابتي دي بروين ووكر قبل مواجهة ليفربول

الخميس، 14 أبريل 2022 - 12:36

كتب : FilGoal

كيفن دي بروين مانشستر سيتي أمام ليفربول

علق الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي على تعرض ثنائي فريقه، كيفين دي بروين وكايل ووكر للإصابة قبل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول.

ويلتقي مانشستر سيتي أمام ليفربول، السبت المقبل، ضمن نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ويمبلي.

وغادر دي بروين وزميله ووكر مباراة مانشستر سيتي أمام أتلتيكو مدريد قبل نهايتها بعد تعرضهما للإصابة في كاحل القدم.

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وقال جوارديولا عقب مواجهة أتلتيكو مدريد: "نحن في أزمة كبرى، لعبنا مباراة قوية منذ 3 أيام ولدينا عدد من الإصابات، لا أعلم ماذا سيحدث خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف المدرب الإسباني: "علينا الآن الاحتفال بالتأهل التاريخي الثالث إلى نصف نهائي دوري الأبطال ومن ثم سنرى ماذا سيحدث".

وأشار موقع "مانشستر إيفننج نيوز" لإمكانية غياب الثنائي عن مواجهة ليفربول يوم السبت المقبل.

وخرج كيفين دي بروين في الدقيقة 65 وشارك بدلا منه رحيم سترلينج.

وخرج كايل ووكر في الدقيقة 73 وعوضه ناثان أكي.

وخطف مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التعادل السلبي في معقل أتلتيكو مدريد، مستفيدا من التفوق ذهابا بهدف دون رد.

وحجز مانشستر سيتي مقعدا رفقة الثلاثي، ريال مدريد وليفربول وفياريال ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم فريق المدرب بيب جوارديولا بريال مدريد، فيما يلتقي ليفربول بمفاجاة البطولة فياريال.

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