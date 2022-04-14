كرة يد - تقرير روماني: دينامو بوخارست يرغب في ضم علي زين

الخميس، 14 أبريل 2022 - 12:26

كتب : FilGoal

علي زين - برشلونة يد

يرغب نادي دينامو بوخارست الروماني لكرة اليد في ضم علي زين لاعب برشلونة الإسباني.

وبحسب موقع "prosport" الروماني فأن الفريق يسعى لتعزيز صفوفه الموسم المقبل من خلال ضم عناصر قوية عقب الفشل في التأهل إلى الدور الثاني من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وأشار التقرير إلى أن عقد علي زين مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري مع وجود خيار للتمديد لموسم آخر.

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ورفع علي زين (31 عاما) رصيده من الألقاب مع برشلونة إلى الرقم 3 في الموسم الأول مع الفريق.

ومن المنتظر أن يلتقي برشلونة مع فلينسبورج الألماني في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة اليد في شهر مايو المقبل.

وشارك علي زين في كأس العالم مع منتخب مصر أعوام 2013 و2015 و2019 و2021.

وشارك في أولمبياد ريو 2016 وطوكيو 2020.

علي زين من أبناء النادي الأهلي، قبل الاحتراف الخارجي عام 2012 في تونس، ثم إلى فريق الجزيرة الإماراتي، ومنه إلى فريق إكس الفرنسي لمدة موسمين، ثم إلى نادي الشارقة الإماراتي.

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