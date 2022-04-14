استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سمير كمونة.. هاني رمزي وإبراهيم حسن في القائمة

الخميس، 14 أبريل 2022 - 11:58

كتب : أحمد شاكر

سمير كمونة

نجوم عديدة صنعوا تاريخ كرة القدم المصرية، اختيار الأفضل من بينهم ليس بالأمر السهل.

لكن استفتاء FilGoal.com سيحدد قائمة أفضل نجوم أرض الكنانة عبر التاريخ.

من خلال اختيارات النجوم السابقين، وكذلك الجمهور، في استفتاء FilGoal.com.

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وشارك سمير كمونة مدافع الأهلي وكايرز سلاوترن الألماني والاتحاد السكندري والمصري وبتروجت ومنتخب مصر السابق في الاستفتاء.

وجاءت اختياراته بالترتيب:

1 - محمد صلاح

2 – محمود الخطيب

3 -حسام حسن

4 - إبراهيم حسن

5 - هاني رمزي

التصويت مستمر حتى منتصف أبريل.

استفتاء الأفضل في تاريخ مصر الأفضل في تاريخ مصر
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