مدرب دجلة للسيدات لـ في الجول: أناشد الأهلي والزمالك بتدشين فرق خاصة لـ الكرة النسائية

ناشد وائل السيد، المدير الفني لـ وادي دجلة للسيدات نادييّ الأهلي والزمالك بإطلاق فرق خاصة بكرة القدم النسائية من أجل مصلحة اللعبة في مصر.

وقال وائل السيد لـ FilGoal.com: "أطالب الأهلي والزمالك بإنشاء فرق كرة نسائية من أجل تطوير كرة القدم في مصر".

وأضاف "نريد الاستمرارية بخصوص المنتخب الوطني، ليس كل 3 أو 4 سنوات نبني منتخبا ثم بعد 3 أشهر يتم إلغائه".

وتابع "أري إيجابيات لكن الأهم هو الاستجابة إليها وعدم الحُكم مبكرا على النتائج، هذا لا يخدم الكرة".

وأتم تصريحاته "وادي دجلة أول فريق مصري يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الأولى وقدم أداءً مشرفا، نريد الإعلام أن يسلط الضوء على ذلك".

وشارك فريق وادى دجلة في النسخة الأولى من بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات التي أقيمت في نوفمبر الماضي في مصر قبل أن يودع المسابقة من دور المجموعات.

ويتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإصدار قرار بـ حرمان أى ناد لا يملك فريقا لكرة القدم النسائية من رخصته ومن المشاركة في البطولات التابعة له بدءا من الموسم 2022-2023.

وبدأ مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة في وقت سابق محادثات مع أندية الدوري الممتاز وعلي رأسهم الأهلي و الزمالك من أجل تدشين فرق للمشاركة في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل.

ويشتعل صراع صدارة الدوري المصري للسيدات، إذ يعتلي وادي دجلة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، حققهم بعد 16 انتصار وهزيمة وحيدة بينما يأتي الجونة في المركز الثاني برصيد 42، جناها من 14 فوز ولديه مباراتين مؤجلتين.

ويحل فريق المعادي واليخت ثالثا في الترتيب برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تزيل مركز شباب الأميرية ترتيب المربع الذهبي برصيد 23 نقطة حصل عليها من 7 انتتصارات وتعادلان، وحل مستقبل وطن في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وجاء فريق منتخب السويس في المركز السادس من الترتيب العام للمسابقة وفي جعبته 20 نقطة، واحتل الطيران أحد قلاع الكرة النسائية على مر التاريخ المركز السابع في الترتيب برصيد 17 نقطة، ومن خلفه البنك الأهلي ثامنا برصيد 16 نقطة من 13 مباراة خاضها فاز في 5 فقط.

ويأتي مركز شباب المعمورة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 14 مباراة خاضها ولم يفز سوى في 5 فقط.

بينما يحتل الترام وصيد المحلة مناطق الخطر في الدوري في المركز العاشر والحادي عشر على الترتيب برصيد 3 نقاط لكلا منهما، وهو ما يعني هبوط الفريقان رسميا الى دوري الدرجة الثانية.

وتتوقف المسابقة في الوقت الحالي تزامنا مع حلول شهر رمضان، ما يقرب من 45 يوما على أن تعود عقب انتهاء أجازة عيد الفطر.