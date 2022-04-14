مدرب دجلة للسيدات لـ في الجول: أناشد الأهلي والزمالك بتدشين فرق خاصة لـ الكرة النسائية

الخميس، 14 أبريل 2022 - 12:15

كتب : دعاء نائل

وائل السيد - وادي دجلة السيدات

ناشد وائل السيد، المدير الفني لـ وادي دجلة للسيدات نادييّ الأهلي والزمالك بإطلاق فرق خاصة بكرة القدم النسائية من أجل مصلحة اللعبة في مصر.

وقال وائل السيد لـ FilGoal.com: "أطالب الأهلي والزمالك بإنشاء فرق كرة نسائية من أجل تطوير كرة القدم في مصر".

وأضاف "نريد الاستمرارية بخصوص المنتخب الوطني، ليس كل 3 أو 4 سنوات نبني منتخبا ثم بعد 3 أشهر يتم إلغائه".

أخبار متعلقة
كرة نسائية - منع طاقم تحكيم لقاء مصر والهند من إدارة باقي مباريات الدورة الثلاثية وادي دجلة: سعداء باستضافة أكبر حدث رياضي في كرة القدم النسائية.. ونسعى لحصد أول لقب اتحاد الكرة يخاطب الأهلي والزمالك لتكوين فرق كرة نسائية حكاية تزوير تعاقد لاعبة كرة قدم.. يحلم والدها بأن تكون وائل جمعة الكرة النسائية

وتابع "أري إيجابيات لكن الأهم هو الاستجابة إليها وعدم الحُكم مبكرا على النتائج، هذا لا يخدم الكرة".

وأتم تصريحاته "وادي دجلة أول فريق مصري يشارك في بطولة دوري أبطال إفريقيا في نسخته الأولى وقدم أداءً مشرفا، نريد الإعلام أن يسلط الضوء على ذلك".

وشارك فريق وادى دجلة في النسخة الأولى من بطولة دورى أبطال أفريقيا للسيدات التي أقيمت في نوفمبر الماضي في مصر قبل أن يودع المسابقة من دور المجموعات.

ويتجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لإصدار قرار بـ حرمان أى ناد لا يملك فريقا لكرة القدم النسائية من رخصته ومن المشاركة في البطولات التابعة له بدءا من الموسم 2022-2023.

وبدأ مسئولو اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة في وقت سابق محادثات مع أندية الدوري الممتاز وعلي رأسهم الأهلي و الزمالك من أجل تدشين فرق للمشاركة في دوري الكرة النسائية الموسم المقبل.

ويشتعل صراع صدارة الدوري المصري للسيدات، إذ يعتلي وادي دجلة جدول الترتيب برصيد 45 نقطة، حققهم بعد 16 انتصار وهزيمة وحيدة بينما يأتي الجونة في المركز الثاني برصيد 42، جناها من 14 فوز ولديه مباراتين مؤجلتين.

ويحل فريق المعادي واليخت ثالثا في الترتيب برصيد 28 نقطة من 9 انتصارات وتعادل وحيد، بينما تزيل مركز شباب الأميرية ترتيب المربع الذهبي برصيد 23 نقطة حصل عليها من 7 انتتصارات وتعادلان، وحل مستقبل وطن في المركز الخامس برصيد 20 نقطة.

وجاء فريق منتخب السويس في المركز السادس من الترتيب العام للمسابقة وفي جعبته 20 نقطة، واحتل الطيران أحد قلاع الكرة النسائية على مر التاريخ المركز السابع في الترتيب برصيد 17 نقطة، ومن خلفه البنك الأهلي ثامنا برصيد 16 نقطة من 13 مباراة خاضها فاز في 5 فقط.

ويأتي مركز شباب المعمورة في المركز التاسع برصيد 14 نقطة من 14 مباراة خاضها ولم يفز سوى في 5 فقط.

بينما يحتل الترام وصيد المحلة مناطق الخطر في الدوري في المركز العاشر والحادي عشر على الترتيب برصيد 3 نقاط لكلا منهما، وهو ما يعني هبوط الفريقان رسميا الى دوري الدرجة الثانية.

وتتوقف المسابقة في الوقت الحالي تزامنا مع حلول شهر رمضان، ما يقرب من 45 يوما على أن تعود عقب انتهاء أجازة عيد الفطر.

كرة نسائية وادي دجلة الدوري المصري للسيدات
نرشح لكم
الحضري: أسلوب منتخب مصر دفاعي؟ من الممكن أن نلعب بشكل هجومي ونخسر كرة يد - هشام نصر: المخالفات غير صحيحة.. وسأترشح لهذا المنصب في الزمالك انسحاب أحمد ناصر من انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية استفتاء الأفضل في تاريخ مصر – اختيارات سمير كمونة.. هاني رمزي وإبراهيم حسن في القائمة الكشف عن موعد توقيع إيهاب جلال عقود تدريب منتخب مصر.. والمرشحون لخلافة فينجادا في الجول يكشف الأقرب للتواجد مع إيهاب جلال في الجهاز الفني لمنتخب مصر عبد الفتاح: أفضل عدم الرد على بيان الأهلي.. ولا نرفض الحكام الأجانب اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على تصريح كارتيرون برفضه عرضا لتدريب منتخب مصر
أخر الأخبار
تقرير مغربي: كاف يعاقب الرجاء قبل مواجهة الأهلي دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
كاف يختار كالو وراديبي لسحب قرعة تصفيات أمم إفريقيا 2023 22 دقيقة | إفريقيا
دايلي ميل: أسبوعان يفصلان هالاند عن حسم قرار ناديه الجديد 40 دقيقة | الدوري الألماني
الحضري: أسلوب منتخب مصر دفاعي؟ من الممكن أن نلعب بشكل هجومي ونخسر 47 دقيقة | منتخب مصر
كرة يد - هشام نصر: المخالفات غير صحيحة.. وسأترشح لهذا المنصب في الزمالك ساعة | مصر
انسحاب أحمد ناصر من انتخابات رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية ساعة | مصر
تقرير سعودي: دوري أبطال العرب بنظام التجمع.. و6 ملايين دولار للبطل 2 ساعة | الوطن العربي
جوارديولا يعلق على "أزمة كبرى" بعد إصابتي دي بروين ووكر قبل مواجهة ليفربول 2 ساعة | دوري أبطال أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي 4 مرتضى يدعو لاجتماع طارئ في الزمالك بعد ما حدث في نهائي كأس مصر لكرة اليد