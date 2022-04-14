موندو ديبورتيفو: يويفا سيجري تحقيقا شاملا عقب أحداث الممر بين أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي

الخميس، 14 أبريل 2022 - 11:49

كتب : FilGoal

أتليتكو مدريد - مانشستر سيتي - جوندوجان

يرفض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) التغاضي عن الأحداث التي شهدها النفق المؤدي لغرف الملابس بملعب واندا ميتروبوليتانو، عقب مواجهة أتلتيكو مدريد ومانشستر سيتي.

وخطف مانشستر سيتي بطاقة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، عقب التعادل السلبي في معقل أتلتيكو مدريد، مستفيدا من التفوق ذهابا بهدف دون رد.

ويدرس يويفا وفقا لموقع "موندو ديبورتيفو" الإسباني توقيع عقوبات عقب الاشتباكات التي نشبت بين لاعبي الفريقين بعد نهاية المباراة.

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وشهد النفق المؤدي لغرف الملابس اشتباكات قوية، بين ثنائي أتلتيكو مدريد، سيمي فرساليكو وستيفان سافيتش وثنائي مانشستر سيتي، كايل ووكر وجاك جريليش.

وأوضحت الصحيفة أن رجال الشرطة تدخلوا لإنهاء الاشتباكات الدائرة بين لاعبي الفريقين، بناء على تعليمات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يجري (يويفا) تحقيقا شاملا بشأن الأحداث التي صاحبت نهاية المباراة، قبل اتخاذ العقوبات اللازمة.

وذكرت القناة التابعة لراديو "مونت كارلو" الفرنسية أن المشادة التي وقعت بين اللاعبين خلال الدقائق الأخيرة من المباراة امتدت إلى ممر الملعب.

The players could be seen brawling in the tunnel

وأشارت القناة إلى أنه وقعت مشادة بين ستيفن سافيتش لاعب أتليتكو ونظيره من مانشستر سيتي جاك جريليش.

وبعدها وقعت مشادة أخرى بين سيمي فرساليكو لاعب أتليتكو ونظيره من سيتي أيمريك لابورتي.

RMC Sport

وانتهت المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف في ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وحجز مانشستر سيتي مقعدا رفقة الثلاثي، ريال مدريد وليفربول وفياريال ضمن نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويصطدم فريق المدرب بيب جوارديولا بريال مدريد، فيما يلتقي ليفربول بمفاجاة البطولة فياريال.

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