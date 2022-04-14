دوري أبطال كونكاكاف - نهائي أمريكي مكسيكي بين سياتل ساوندرز وأونام بوماس

تأهل سياتل ساوندرز الأمريكي لملاقاة أونام بوماس المكسيكي في نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2022.

وتقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب بين الفريقين، إذ تقام المباراة الأولى في المكسيك بين يومي 26-28 أبريل المقبل والإياب في أمريكا بين يومي 3-5 مايو.

وتفوق سياتل ساوندرز في طريقه للنهائي القاري الأول في تاريخه على نيويورك سيتي الأمريكي بعدما فاز ذهابا 3-1 والتعادل إيابا 1-1.

Highlights 😎@SoundersFC solidify their spot in the #SCCL22 Final with the great performance of the Sounders FC goalkeeper! 👇 pic.twitter.com/sIHderXSDr — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 14, 2022

في المقابل تأهل أونام بوماس على حساب كروز أزول المكسيكي والذي تأهل للنهائي القاري بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

📺 ¡Las mejores acciones de la Vuelta de la Semifinal de #SCCL22 entre @CruzAzul 🚂 y @PumasMX 🐾 las encuentras aquí! 👇 pic.twitter.com/3nxxLxbIw1 — Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) April 13, 2022

وتأهل أونام بوماس للنهائي القاري الأول منذ 2005، إذ حصد اللقب ثلاث مرات من قبل في 1980 و1982 و1889.

ويأمل الفريق المكسيكي في مواصلة هيمنة أندية بلاده على اللقب القاري للموسم السابع عشر على التوالي.

وإذا حقق سياتل ساوندرز لقب البطولة فسيكون الأول للأندية الأمريكية منذ عام 2000 والثالث بشكل عام.