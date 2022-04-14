دوري أبطال كونكاكاف - نهائي أمريكي مكسيكي بين سياتل ساوندرز وأونام بوماس

الخميس، 14 أبريل 2022 - 11:11

كتب : FilGoal

دوري أبطال كونكاكاف

تأهل سياتل ساوندرز الأمريكي لملاقاة أونام بوماس المكسيكي في نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2022.

وتقام المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب بين الفريقين، إذ تقام المباراة الأولى في المكسيك بين يومي 26-28 أبريل المقبل والإياب في أمريكا بين يومي 3-5 مايو.

وتفوق سياتل ساوندرز في طريقه للنهائي القاري الأول في تاريخه على نيويورك سيتي الأمريكي بعدما فاز ذهابا 3-1 والتعادل إيابا 1-1.

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في المقابل تأهل أونام بوماس على حساب كروز أزول المكسيكي والذي تأهل للنهائي القاري بالفوز 2-1 في مجموع المباراتين.

وتأهل أونام بوماس للنهائي القاري الأول منذ 2005، إذ حصد اللقب ثلاث مرات من قبل في 1980 و1982 و1889.

ويأمل الفريق المكسيكي في مواصلة هيمنة أندية بلاده على اللقب القاري للموسم السابع عشر على التوالي.

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وإذا حقق سياتل ساوندرز لقب البطولة فسيكون الأول للأندية الأمريكية منذ عام 2000 والثالث بشكل عام.

دوري أبطال كونكاكاف أونام بوماس سياتل ساوندرز
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