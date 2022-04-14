وفاة فريدي رينكون لاعب ريال مدريد ومنتخب كولومبيا السابق

الخميس، 14 أبريل 2022 - 11:00

كتب : FilGoal

فريدي رينكون

أعلن نادي ريال مدريد وفاة لاعبه السابق، الكولومبي فريدي رينكون، عقب تعرضه لحادث سير عن عمر يناهز 55 عاما.

وتوفي رينكون عقب اصطدامه بحافلة أثناء قيادة سيارته الخاصة، بمدينة كالي الكولومبية، حيث فارق الحياة بعد أيام من وصوله إحدى المستشفيات عقب الحادث.

حينها قال الطبيب المعالج للاعب كولومبيا السابق عقب الحادث: "الوضع حساس. هو في حالة حرجة، كان يعاني من ضربة حادة في العمود الفقري. سيخضع لعملية جراحية وبعد ذلك سيدخل وحدة العناية المركزة".

وأصدر ريال مدريد بيانا جاء فيه: "ريال مدريد ينعي وفاة لاعبه السابق في موسم 1995-1996 فريدي رينكون".

وأضاف النادي الإسباني في بيانه: "النادي يقدم خالص التعازي لعائلة اللاعب ومحبيه ومدربيه وكل من رافقه في مسيرته مع كرة القدم".

ويملك رينكون مسيرة ذهبية مع المنتخب الكولومبي، حيث شارك خلال 3 بطولات لكأس العالم أعوام (1990، 1994، 1998) ومثل بلاده في 84 مباراة مسجلا 17 هدف.

وتوج رينكون بلقب كأس العالم للأندية عام 2000 بقميص كورينثيانز البرازيلي، ولعب 21 مباراة بقميص ريال مدريد و38 لقاءً بقميص نابولي الإيطالي.

وارتدى قمصان أندية سانتا فيه وأمريكا دي كالي الكولومبي وبارما الإيطالي وبالميراس وسانتوس وكروزيرو واختتم مسيرته في 2004.

ريال مدريد كولومبيا فريدي رينكون
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