ربيع ياسين يكشف موقفه من تدريب منتخب مصر الأولمبي

الخميس، 14 أبريل 2022 - 10:42

كتب : FilGoal

ربيع ياسين

أوضح ربيع ياسين المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب موقفه من تدريب المنتخب الأولمبي.

ويظل منتخب مصر الأولمبي دون مدرب عقب إعلان اتحاد الكرة رحيل شوقي غريب من منصب المدير الفني.

وقال ربيع ياسين عبر قناة المحور: "لم يتحدث معي أحد عن إمكانية تدريب منتخب مصر الأولمبي".

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وتابع "دربت 3 أجيال سابقة في منتخبات الشباب، وجميع اللاعبين لعبوا في الدوري المصري بعد ذلك".

وأضاف "إذا عُرض عليّ هذا المنصب لن أرفض، الكل يريد خدمة الوطن".

وسبق أن ارتبط اسم أحمد سامي لقيادة المنتخب الأولمبي خلفا لشوقي غريب.

وقال أحمد سامي عبر MBC مصر في وقت سابق: "تدريب المنتخب الأولمبي شرف وإضافة لأي شخص أن يُعرض عليه تدريبه، المفاوضات بسيطة ولم نجلس ولا توجد بطولات أو مسابقة".

وأتم "لم اعتذر عن تدريب المنتخب ولم أقل شيئا ولا أحب الرد على كل الأخبار المتداولة".

وقال وليد العطار المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة لـFilGoal.com في وقت سابق: "وجهنا الشكر لجهاز شوقي غريب لتوفير النفقات خاصة في ظل عدم وجود أي ارتباطات للمنتخب الأولمبي في الفترة المقبلة".

وأضاف "لا يوجد بديل لشوقي غريب في الوقت الحالي في ظل عدم ارتباط المنتخب الأولمبي بأي منافسات قريبا".

وعُين شوقي غريب مدربا للمنتخب الأولمبي في ولاية ثالثة في سبتمبر الماضي.

وخلال تلك الفترة لم يخض المنتخب الأولمبي المصري أي مباريات رسمية، واكتفى بضم لاعبين في المعسكرات.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي تولى فيها شوقي غريب تدريب منتخب مصر الأولمبي، بعدما قاد المنتخب خلال تصفيات أولمبياد أثينا 2004.

وأيضا قاد الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية السابقة في طوكيو 2020، وخلالها خرج منتخب مصر من دور الثمانية بالخسارة أمام البرازيل.

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