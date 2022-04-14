الكشف عن موعد توقيع إيهاب جلال عقود تدريب منتخب مصر.. والمرشحون لخلافة فينجادا

الخميس، 14 أبريل 2022 - 10:20

كتب : FilGoal

بيراميدز - مصر للمقاصة

كشف حلمي مشهور عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم موعد توقيع إيهاب جلال عقود تدريب منتخب مصر.

وأعلن اتحاد الكرة أول أمس الثلاثاء تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا للمنتخب خلفا للبرتغالي كارلوس كيروش.

وقال مشهور لقناة أون تايم سبورتس 1: "إيهاب جلال سيوقع عقود تدريب منتخب مصر خلال أسبوع".

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وأوضح "سيخوض إيهاب جلال مباراتين مع بيراميدز ضد مازيمبي في الكونفدرالية الإفريقية، ونترك له المساحة حتى لا يتأثر الفريق في مهمته".

وعن وجود خلافات في مجلس إدارة الاتحاد قبل تعيين إيهاب جلال مديرا فنيا أجاب قائلا: "مجلس الإدارة على قلب رجل واحد، التصويت الأول كان بين المدرب المصري أو الأجنبي، حازم إمام ومحمد بركات وخالد الدرندلي طلبوا تعيين مدير فني أجنبي ولم يُطرح أسماء، ونتيجة التصويت كانت أن يكون المدير الفني مصري".

وأضاف "التصويت الثاني لم يُطرح فيه سوى اسم إيهاب جلال".

وأتم "بديل فينجادا في منصب المدير الفني للاتحاد سيكون مصريا، الأسماء المرشحة هي: حسن شحاتة وعمرو أبو المجد ومحمود سعد".

وسيمتد تعاقد إيهاب جلال مع منتخب مصر لمدة عامين.

وأعلن تامر النحاس وكيل إيهاب جلال عدم وجود أي شرط جزائي في تعاقد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.

إيهاب جلال حلمي مشهور
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