في الجول يكشف الأقرب للتواجد مع إيهاب جلال في الجهاز الفني لمنتخب مصر

يكشف FilGoal.com أسماء الأقرب للتواجد في الجهاز المعاون الجديد لمنتخب مصر رفقة المدير الفني إيهاب جلال.

وجاءت الأسماء كالتالي:

محمد شوقي مدرب عام

عصام الحضري مدرب حراس مرمى

أحمد حسام مدرب

علي طه محلل أداء

إمكانية لتواجد مدرب أحمال فرنسي

استمرار الجهاز الطبي الحالي بقيادة محمد أبو العلا

هذا بالإضافة لإمكانية تواجد أسماء أخرى إضافية في الجهاز الفني خلال الأيام المقبلة حسب المشاورات بين إيهاب جلال وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وأعلن اتحاد الكرة يوم الثلاثاء الماضي تعاقده مع إيهاب جلال خلفا لكارلوس كيروش.

وسيمتد تعاقد إيهاب جلال مع منتخب مصر لمدة عامين.

وأعلن تامر النحاس وكيل إيهاب جلال عدم وجود أي شرط جزائي في تعاقد المدير الفني الجديد لمنتخب مصر.