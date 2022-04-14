عبد الفتاح: أفضل عدم الرد على بيان الأهلي.. ولا نرفض الحكام الأجانب

الخميس، 14 أبريل 2022 - 01:42

كتب : FilGoal

مؤتمر اتحاد الكرة بعد الخروج من كأس العالم - عصام عبد الفتاح

شدد عصام عبد الفتاح رئيس لجنة التحكيم في الاتحاد المصري لكرة القدم على تقديره للنادي الأهلي بعد البيان الذي أصدره الأخير بشأن الحكام في الدوري.

وقال عبد الفتاح عبر قناة أون تايم سبورتس: "كل التقدير والاحترام للنادي الأهلي لكني أفضل عدم الرد على بيانه الأخير بخصوص التحكيم".

وأضاف "نسبة قليلة من الإعلام هي التي تشعل التعصب بين الجماهير وتهاجم الحكام بشكل شرس".

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وواصل "الأهلي كان لديه تخوف واعترضات من التحكيم في الموسم الماضي، لكننا نحاول التطوير بشكل علمي واحترافي على قدر الإمكانيات خلال الشهور الماضية".

وأكمل "ممنوع بحسب القانون والبروتوكول استماع أي ناد لتسجيلات محادثات الحكام مع غرفة الفيديو في المباريات".

وأشار "أفضل محاضر حكام في العالم أحضرناه لمحاضرة الحكام من أجل تطوير مستواهم".

وأفصح "تواصلنا مع ماسيمو بوساكا وكولينا من أجل الحضور لمحاضرة الحكام وتطوير مستوى التحكيم المصري".

وأوضح "نحن بصدد إنشاء قناة على يوتيوب لتحليل الحالات التحكيمية الجدلية في الدوري المصري".

وعن الحالات الجدلية في المباريات السابقة في الدوري قال: "الصورة لا تكذب لا يوجد ركلة جزاء للاتحاد السكندري أمام الأهلي ضد السولية، وفي كل حالات مباراة الأهلي والمصري لا يوجد ركلة جزاء للأهلي، ولا يوجد ركلة جزاء للزمالك ضد فاركو لأن إمام عاشور هو من ارتكب الخطأ".

وكشف "أي ناد يريد حكام أجانب عليه إبلاغ اتحاد الكرة قبل المباراة بـ15 يوم على أن يتحمل تكاليف الحكام ولا لدينا أي مشكلة في ذلك".

واستطرد "حكام الفئة الأولى في السعودية يحصلون على 6 آلاف دولار لكل حكم في المباراة".

وأتم تصريحاته "محمود عاشور ومحمود أبو الرجال مرشحان للمشاركة في كأس العالم كحكم فيديو وحكم مساعد".

عصام عبد الفتاح لجنة الحكام الدوري المصري
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