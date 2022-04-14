سيميوني: نصيحة لـ ريال مدريد؟ سيكون ذلك عدم احترام.. ولست غبيا يا جوارديولا

الخميس، 14 أبريل 2022 - 01:34

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني - أتليتكو

وجه دييجو سيميوني المدير الفني لـ أتليتكو مدريد رسالة غامضة إلى بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي بعد وداعه لـ دوري أبطال أوروبا.

وتأهل مانشستر سيتي إلى نصف النهائي بعدما تخطى أتليتكو مدريد بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب ربع النهائي.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي عقب المباراة عن جوارديولا: "الأشخاص اللبقون أذكياء دوما ويمكنهم أن يمدحوك بازدراء أما الأشخاص الذين لديهم حصيلة لغوية قليلة ليسوا أغبياء".

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وتابع الحديث عن المباراة، قائلا: "الجماهير قدمت دعما هائلا على مدار المباراة ورغم السقوط واصلوا التشجيع".

وأضاف "لدي مشاعر مضطربة بخصوص المباراة، أريد دائما الفوز بأي طريقة واليوم حاولنا على المرمى في أكثر من مناسبة".

وعلق على طرد فيليبي، قائلا "لقد كان بعيدا جدا لدرجة أنني لا أعرف ما حدث، أخبرني الحكم أنه دهس فيل فودين، لكني لم أر شيئًا".

وبسؤاله عن شغب ما بعد المبارة في غرف خلع الملابس، رد سيميوني "لم أر ذلك، بقيت مع لاعبي فريقي أتلقى دعم الجماهير وعندما صعدت الدرج لم يكن هناك أحد".

واختتم سيميوني تصريحاته بالإجابة عن نصيحته لريال مدريد في نصف النهائي "أنا؟ أعطيهم بعض النصائح في دوري أبطال أوروبا؟ سيكون ذلك عدم احترام".

ويضرب مانشستر سيتي موعدا مع ريال مدريد في نصف النهائي بعدما تأهل الأخير على حساب تشيلسي أمس الثلاثاء.

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