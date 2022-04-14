قطع الطريق على ميلان وإنتر؟ ساسولو يجدد عقد سكاماكا حتى 2026

الخميس، 14 أبريل 2022 - 01:19

كتب : FilGoal

جانليوكا سكاماكا

أعلن نادي ساسولو تجديد عقد جانليوكا سكاماكا مهاجم الفريق حتى 2026.

ويعد سكاماكا هدفا لكثير من الأندية الإيطالية في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة خاصة يوفنتوس وقطبي مدينة ميلانو.

وكان عقد اللاعب ينتهي مع ساسولو في صيف 2023.

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المهاجم البالغ 23 عاما سجل 13 هدفا في 30 مباراة الموسم الجاري بالدوري الإيطالي.

ويشهد الصيف المقبل صراعا قويا بين ميلان وإنتر من أجل الحصول على خدمات سكاماكا رغم التجديد.

وشبهت بعض المواقع سكاماكا بالسويدي زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم ميلان المخضرم، إذ يبلغ طوله 195 سم وكذلك لعب في الدوري الهولندي مع زفولي وإيندهوفن.

المهاجم البالغ 21 عاما سجل 12 هدفا في 29 مباراة مع جنوى الموسم الماضي.

وقضى اللاعب الموسم قبل الماضي بقميص أسكولي في الدرجة الثانية الإيطالية وسجل 13 هدفا.

وبقميص منتخب إيطاليا تحت 21 عاما سجل 7 أهداف في 12 مباراة.

وارتدى سكاماكا قميص منتخب إيطاليا الأول في 3 مباريات دولية.

ساسولو جانليوكا سكاماكا الدوري الإيطالي
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