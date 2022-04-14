دوري أبطال أوروبا – موعد مباريات نصف النهائي والقنوات الناقلة

الخميس، 14 أبريل 2022 - 00:57

كتب : FilGoal

لقب دوري أبطال أوروبا

تحددت مواعيد مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تأهل ليفربول الإنجليزي وفياريال الإسباني وريال مدريد الإسباني ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وودعت أندية بايرن ميونيخ الألماني وأتليتكو مدريد الإسباني وبنفيكا البرتغالي وتشيلسي الإنجليزي حامل اللقب من مرحلة نصف النهائي.

وإليكم مواعيد مباريات ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال

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الثلاثاء 26 أبريل 2022 – 9 مساءً

مانشستر سيتي × ريال مدريد – ملعب الاتحاد

الأربعاء 27 أبريل 2022– 9 مساءً

ليفربول × فياريال – ملعب أنفليد

مواعيد مباريات الإياب نصف نهائي دوري الأبطال

الثلاثاء 3 مايو 2022 – 9 مساءً

فياريال × ليفربول – ملعب لا سيراميكا

الأربعاء 4 مايو 2022 – 9 مساءً

ريال مدريد × مانشستر سيتي – ملعب سانتياجو بيرنابيو

وتذاع جميع المباريات الأربع على قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم.

موعد النهائي

يلتقي الفائزين ببطاقة النهائي على ملعب سان دوني "ستاد دو فرانس" يوم 28 مايو 2022 لتحديد بطل أوروبا.

دوري أبطال أوروبا ريال مدريد مانشستر سيتي ليفربول فياريال
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