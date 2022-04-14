اتحاد الكرة يرد عبر في الجول على تصريح كارتيرون برفضه عرضا لتدريب منتخب مصر

نفى حلمي مشهور عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة ما قاله باتريس كارتيرون المدير الفني للاتفاق السعودي حول رفضه عرضا لتدريب منتخب مصر.

وتحدث حلمي مشهور لـFilGoal.com قائلا: "ما قاله كارتيرون عن عرضنا له لتدريب منتخب مصر؟ أنفي هذا الحديث جملة وتفصيلا ولم يحدث تواصل من قريب أو من بعيد".

وتابع "وعلى كارتيرون لو لديه أي دليل على صحة كلامه أن يظهره".

وأتم حلمي مشهور حديثه قائلا: "ولو كان هناك شخص معين تحدث معه ليعلن عن اسمه".

وقال كارتيرون عبر قناة "العربية" في وقت سابق: "سعدت بالاتصال الذي حدث قبل عدة أيام لتدريب منتخب مصر وهذا أمر يسعدني كثيرا".

وعن سبب رفضه قال: "أنا أستمع لمشاعري ولما يقوله لي قلبي وأتخذ القرارات بناء على قناعاتي وكان يبدو لي أن أهم شيء حاليا هو إنقاذ الاتفاق من الهبوط من الدوري السعودي".

وأعلن اتحاد الكرة يوم الثلاثاء الماضي اتفاقه مع إيهاب جلال لتدريب منتخب مصر بعقد يمتد لعامين.